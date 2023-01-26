Свердловские власти начали закрывать дефицит врачей за счет Херсонской области

Медиков из Херсонской области начали устраивать в свердловские больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дефицит медицинский специалистов в Свердловской области, ставший для региона острейшей проблемой, будут закрывать в том числе за счет врачей из Херсонской области. Первые восемь переселенцев будут устроены в ближайшее время. Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков на тематическом брифинге.

«Департамент занятости отрабатывает [вопросы трудоустройства] с жителями Херсонской области, которые были эвакуированы из зоны обстрелов. Среди них есть медицинские работники. И восемь первых человек к нам прибыли две недели назад, часть из них придет в медицинскую сферу. И эти процессы будут продолжаться», — рассказал Креков.

Замгубернатора отметил, что в свердловские больницы приезжают работать врачи и из-за границы. По словам Крекова, в регион приехали 140 человек из стран ближнего зарубежья. Это Армения, Белоруссия, Казахстан и другие государства.

Утром 26 января на заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев поднимал проблему дефицита врачей. Глава региона поручил подчиненным придумать, как можно решить кадровую проблему. Мэры и министры должны проработать новые меры поддержки. Сам Куйвашев неоднократно признавал, что в Свердловской области есть серьезная нехватка врачей.