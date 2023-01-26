Япония ограничит экспорт медоборудования в РФ

Япония вводит против России санкции, ограничивающие экспорт вакцин, медицинского оборудования и препаратов. Об этом сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.
«Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств. Оборудования для обнаружения взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.
Также под ограничения экспорта попали оборудование для обнаружения нефти и газа, дактилоскопический порошок, слезоточивый газ, дозиметры, роботы, буровые установки, рентген-оборудования, а также разные взрывчатые вещества. В Министерстве уточнили, что запрет действует на товары, которые могут повлиять на «укрепление военной мощи РФ». Запреты вступят в силу 3 февраля 2023 года.
После начала спецоперации большинство стран Запада решило отрезать Россию от мира и ввести против нее санкции. Среди таких государств была и Япония. Так, сообщалось, что на саммите G7 в Хиросиме, который планируют провести весной 2023 года, японские представители намерены продвигать антироссийские ограничения. Об этом заявил секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
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