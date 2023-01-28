В Британии предполагают начало масштабного наступления ВС РФ уже на следующей неделе

29 января 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Александр Данилюк считает, что Россия способна начать наступление в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине способна начать масштабное наступление уже на следующей неделе. Такое мнение выразил член-корреспондент Британского королевского института оборонных исследований (RUSI) Александр Данилюк. «Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Может быть, даже на следующей неделе это начнется», — предположил Данилюк в ходе беседы, которая велась в эфире украинской радиостанции. Он также подчеркнул, что подготовка наступления в этот раз будет более тщательной. Кроме того, согласно мнению Данилюка, помощь, которую Запад оказывает в данный момент Киеву навряд ли успеет поступить Вооруженным силам Украины (ВСУ) вовремя. С 24 февраля России проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от украинской агрессии. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее стало известно, что солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под свой контроль пункт Благодатное под Бахмутом, обратив в бегство несколько танковых взводов ВСУ. Тем самым они обеспечили стратегическое преимущество российских войск при дальнейшем возможном окружении Бахмута, сообщили корреспонденты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине способна начать масштабное наступление уже на следующей неделе. Такое мнение выразил член-корреспондент Британского королевского института оборонных исследований (RUSI) Александр Данилюк. «Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Может быть, даже на следующей неделе это начнется», — предположил Данилюк в ходе беседы, которая велась в эфире украинской радиостанции. Он также подчеркнул, что подготовка наступления в этот раз будет более тщательной. Кроме того, согласно мнению Данилюка, помощь, которую Запад оказывает в данный момент Киеву навряд ли успеет поступить Вооруженным силам Украины (ВСУ) вовремя. С 24 февраля России проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от украинской агрессии. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее стало известно, что солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под свой контроль пункт Благодатное под Бахмутом, обратив в бегство несколько танковых взводов ВСУ. Тем самым они обеспечили стратегическое преимущество российских войск при дальнейшем возможном окружении Бахмута, сообщили корреспонденты.