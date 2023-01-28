28 января 2023

В Британии предполагают начало масштабного наступления ВС РФ уже на следующей неделе

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Александр Данилюк считает, что Россия способна начать наступление в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине способна начать масштабное наступление уже на следующей неделе. Такое мнение выразил член-корреспондент Британского королевского института оборонных исследований (RUSI) Александр Данилюк.

«Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Может быть, даже на следующей неделе это начнется», — предположил Данилюк в ходе беседы, которая велась в эфире украинской радиостанции. Он также подчеркнул, что подготовка наступления в этот раз будет более тщательной. Кроме того, согласно мнению Данилюка, помощь, которую Запад оказывает в данный момент Киеву навряд ли успеет поступить Вооруженным силам Украины (ВСУ) вовремя.

С 24 февраля России проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от украинской агрессии. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее стало известно, что солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под свой контроль пункт Благодатное под Бахмутом, обратив в бегство несколько танковых взводов ВСУ. Тем самым они обеспечили стратегическое преимущество российских войск при дальнейшем возможном окружении Бахмута, сообщили корреспонденты.

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Россия в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине способна начать масштабное наступление уже на следующей неделе. Такое мнение выразил член-корреспондент Британского королевского института оборонных исследований (RUSI) Александр Данилюк. «Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Может быть, даже на следующей неделе это начнется», — предположил Данилюк в ходе беседы, которая велась в эфире украинской радиостанции. Он также подчеркнул, что подготовка наступления в этот раз будет более тщательной. Кроме того, согласно мнению Данилюка, помощь, которую Запад оказывает в данный момент Киеву навряд ли успеет поступить Вооруженным силам Украины (ВСУ) вовремя. С 24 февраля России проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от украинской агрессии. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее стало известно, что солдаты частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под свой контроль пункт Благодатное под Бахмутом, обратив в бегство несколько танковых взводов ВСУ. Тем самым они обеспечили стратегическое преимущество российских войск при дальнейшем возможном окружении Бахмута, сообщили корреспонденты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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