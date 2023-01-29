29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В Пермском крае обнаружен серийный вор

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины Пандора, Адидас и Юникло в ТРЦ Гринвич после объявления о закрытии. Екатеринбург
В торговых центрах вор работал по утрам Фото:

В городе Чайковский Пермского края в двух торговых центрах оказались обворованными стразу несколько магазинов. Из касс торговых точек пропали деньги, сообщили в полицию бизнесмены. Как выяснилось, к четырем кражам причастен местный житель, который уже был неоднократно судим.

«Установлено, что в утренние часы, когда торговые центры уже принимали покупателей, а часть магазинов не открылась, подозреваемый различными способами, в том числе отогнув ограждения и перелезая через витрины, проникал в отделы и похищал денежные средства», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Задержанный признал свою вину.

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В городе Чайковский Пермского края в двух торговых центрах оказались обворованными стразу несколько магазинов. Из касс торговых точек пропали деньги, сообщили в полицию бизнесмены. Как выяснилось, к четырем кражам причастен местный житель, который уже был неоднократно судим. «Установлено, что в утренние часы, когда торговые центры уже принимали покупателей, а часть магазинов не открылась, подозреваемый различными способами, в том числе отогнув ограждения и перелезая через витрины, проникал в отделы и похищал денежные средства», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Задержанный признал свою вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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