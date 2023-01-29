В Пермском крае обнаружен серийный вор

В торговых центрах вор работал по утрам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края в двух торговых центрах оказались обворованными стразу несколько магазинов. Из касс торговых точек пропали деньги, сообщили в полицию бизнесмены. Как выяснилось, к четырем кражам причастен местный житель, который уже был неоднократно судим.

«Установлено, что в утренние часы, когда торговые центры уже принимали покупателей, а часть магазинов не открылась, подозреваемый различными способами, в том числе отогнув ограждения и перелезая через витрины, проникал в отделы и похищал денежные средства», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Задержанный признал свою вину.