МИД РФ указал на «просветление Запада» по конфликту на Украине

31 января 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

США спровоцировали конфликт на Украине, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад постепенно начинает осознавать, что политика США спровоцировала конфликт на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То тут, то там проявляется и дополнительное просветление, дополнительная позиция о том, что, оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация. И это осознание приходит не к нам, мы давным-давно все поняли и много лет пытались всем об этом сказать», — сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE» . По словам представителя МИД России, иностранные политологи и журналисты начинают в разной степени говорить о том, что провокации Вашингтона привели к украинской ситуации. Одна из целей этих провокаций, как считает Захарова, — создавать «турбулентность в западном болоте». Ранее сотрудник Белого дома при администрации бывшего президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что действия Вашингтона привели к угрозе ядерной войны. По словам, мир находится в наносекунде от катастрофы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин называл помощь жителям Донбасса. Сообщалось также, что Запад намерено обостряет конфликт.

Запад постепенно начинает осознавать, что политика США спровоцировала конфликт на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То тут, то там проявляется и дополнительное просветление, дополнительная позиция о том, что, оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация. И это осознание приходит не к нам, мы давным-давно все поняли и много лет пытались всем об этом сказать», — сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE». По словам представителя МИД России, иностранные политологи и журналисты начинают в разной степени говорить о том, что провокации Вашингтона привели к украинской ситуации. Одна из целей этих провокаций, как считает Захарова, — создавать «турбулентность в западном болоте». Ранее сотрудник Белого дома при администрации бывшего президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что действия Вашингтона привели к угрозе ядерной войны. По словам, мир находится в наносекунде от катастрофы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин называл помощь жителям Донбасса. Сообщалось также, что Запад намерено обостряет конфликт.