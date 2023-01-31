МИД РФ указал на «просветление Запада» по конфликту на Украине

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
США спровоцировали конфликт на Украине, заявила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад постепенно начинает осознавать, что политика США спровоцировала конфликт на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То тут, то там проявляется и дополнительное просветление, дополнительная позиция о том, что, оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация. И это осознание приходит не к нам, мы давным-давно все поняли и много лет пытались всем об этом сказать», — сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

По словам представителя МИД России, иностранные политологи и журналисты начинают в разной степени говорить о том, что провокации Вашингтона привели к украинской ситуации. Одна из целей этих провокаций, как считает Захарова, — создавать «турбулентность в западном болоте».

Ранее сотрудник Белого дома при администрации бывшего президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что действия Вашингтона привели к угрозе ядерной войны. По словам, мир находится в наносекунде от катастрофы.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин называл помощь жителям Донбасса. Сообщалось также, что Запад намерено обостряет конфликт.

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Запад постепенно начинает осознавать, что политика США спровоцировала конфликт на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То тут, то там проявляется и дополнительное просветление, дополнительная позиция о том, что, оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация. И это осознание приходит не к нам, мы давным-давно все поняли и много лет пытались всем об этом сказать», — сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE». По словам представителя МИД России, иностранные политологи и журналисты начинают в разной степени говорить о том, что провокации Вашингтона привели к украинской ситуации. Одна из целей этих провокаций, как считает Захарова, — создавать «турбулентность в западном болоте». Ранее сотрудник Белого дома при администрации бывшего президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что действия Вашингтона привели к угрозе ядерной войны. По словам, мир находится в наносекунде от катастрофы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин называл помощь жителям Донбасса. Сообщалось также, что Запад намерено обостряет конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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