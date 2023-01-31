Пермская турфирма предлагает компаниям безалкогольные корпоративы

Развлечения на корпоратив можно подобрать индивидуально — по вкусам компании Фото: Антон Бородин © URA.RU

Турфирма «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу» предлагает пермским компаниям организацию корпоративов без алкоголя. Подробности описаны на странице турфирмы в соцсети «ВКонтакте».

«Корпоратив без алкоголя! Да, такое тоже бывает. Мы готовы организовать для вас корпоративное путешествие или экскурсию по Перми. Что мы предлагаем индивидуальным заказчикам? Подберем оптимальный по сложности тур и развлечения по вкусам компании», — указано на странице «Живая история | Экскурсии по Перми и Уралу».

Турфирма готова составить индивидуальные маршруты, взять на себя аренду оборудования и трансфер. Могут пригласить аниматора или устроить театрализованное приключение. Как пример, в фирме предлагают обучение по выживанию, игры на сплочение, занятия с инструктором по йоге, выступление музыкантов или консультацию астролога. Также в агентстве отметили, что сами договорятся с фотографом. Главная особенность корпоратива — отсутствие алкоголя.

Ранее URA.RU рассказывало, что многие пермские компании в ушедшем году отказались от новогоднего корпоратива. Как выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, так поступила каждая пятая компания.