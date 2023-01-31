Украинская разведка угрожает России терактами: главное к вечеру 31 января

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
В Минобороны РФ рассказали об успехах добровольцев в ходе СВО, они освободили село Благодатное Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что пока не будет восстановлена целостность страны, в России будут происходить теракты. Президент РФ Владимир Путин в этот же день изменил уровень определения террористической угрозы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 января.

  • Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на территории РФ находятся агенты, которые занимаются террористической деятельностью и диверсиями. Он подчеркнул, что пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, России будет угрожать опасность.
  • Президент РФ Владимир Путин усилил антитеррористическую безопасность в России. Он подписал указ, который изменит порядок определения уровня террористической угрозы в стране.
  • Кроме того Путин озвучил ключевые установки по частичной мобилизации. Он отметил, что все проблемы россиян по данному направлению должны решаться в первую очередь, а также должно отслеживаться соблюдение прав мобилизованных граждан, которые участвуют в спецоперации. Также важно усилить надзор оборонного комплекса страны, отметил Путин.
  • Также президент РФ опубликовал указ, согласно которому будет подписано Соглашение между Россией и республикой Беларусь о создании совместных учебных центров. Они направлены на подготовку российских и белорусских военных.
  • В Кремле рассказали о причинах проведения специальной военной операции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, Владимир Путин наблюдал обстановку вокруг Украины на протяжении восьми лет, как Киев пытался решить проблему Донбасса силовым путем. В итоге российский президент все сделал правильно, подчеркнул Песков.
  • Российские солдаты отбили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр под Херсоном. Пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко подчеркнул, что это неоднократная попытка украинских войск закрепиться на левом берегу Днепра.
  • Кроме того российские вооруженные силы уничтожили подразделения 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). В ходе боев были ликвидированы около 60 украинских солдат.
  • В Минобороны РФ также рассказали об успехах добровольцев, которые участвуют в спецоперации. Например, они освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.
  • Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал, что в России необходимо создать реабилитационные центры для участников спецоперации, для оказания психологической помощи. Он отметил, что в госдуме неоднократно выходят с такой инициативой.
  • Запад продолжает оказывать всевозможную поддержку Украине. Например, США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Тем не менее американский президент Джо Байден отказал Киеву в поставках боевых самолетов. В Британии также не хотят поставлять Украине свои подлодки.

  • Российские бойцы уничтожили два вражеских танка на передовой за сутки. Об этом сообщает «Пятый канал».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, заявил Владимир Путин.

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Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что пока не будет восстановлена целостность страны, в России будут происходить теракты. Президент РФ Владимир Путин в этот же день изменил уровень определения террористической угрозы. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 января. Российские бойцы уничтожили два вражеских танка на передовой за сутки. Об этом сообщает «Пятый канал». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, заявил Владимир Путин.
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