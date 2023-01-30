В Челябинске продают торговый центр «Маяк» за 95 млн рублей

31 января 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

ТЦ расположен на Троицком тракте — главных воротах города для южных территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске выставлен на продажу за 95 млн рублей торговый центр «Маяк» на Троицком тракте. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается здание общей площадью 9300 кв. м, расположенное по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, 22/2. Здание находится в Советском районе города, тип отделки — офисный, высота потолков — 5 м. Цена — 95 млн рублей», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, ежедневный автомобильный трафик рядом с ТЦ — более 50 000 автомобилей. Также в объявлении сказано, что в десятиминутной автомобильной доступности от торгового центра проживает 300 000 человек, двадцатиминутной — 600 000 человек. Недавно в Челябинской области предлагали купить базу отдыха со страусиной фермой. А экс-депутат гордумы Челябинска выкупил здание заброшенной больницы, находящееся в областном центре по улице Трудовой.

В Челябинске выставлен на продажу за 95 млн рублей торговый центр «Маяк» на Троицком тракте. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Продается здание общей площадью 9300 кв. м, расположенное по адресу: г. Челябинск, Троицкий тракт, 22/2. Здание находится в Советском районе города, тип отделки — офисный, высота потолков — 5 м. Цена — 95 млн рублей», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, ежедневный автомобильный трафик рядом с ТЦ — более 50 000 автомобилей. Также в объявлении сказано, что в десятиминутной автомобильной доступности от торгового центра проживает 300 000 человек, двадцатиминутной — 600 000 человек. Недавно в Челябинской области предлагали купить базу отдыха со страусиной фермой. А экс-депутат гордумы Челябинска выкупил здание заброшенной больницы, находящееся в областном центре по улице Трудовой.