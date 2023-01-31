31 января 2023

В Турции озвучили важную цель России в СВО

DikGazete: РФ борется с биолабараториями США на Украине, которые представляют угрозу для мира
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская армия, разное. Пермь, щиты, мвд, оружие, полиция, росгвардия, военнослужащие, спецсредства, дубинки, спецназ, гром, сво, космонавты полиции, омон в доспехах, разгон беспорядков
РФ в ходе СВО разоблачила опасную для всего мира деятельность США на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия в ходе спецоперации борется с реализацией военно-биологических программ США на Украине, которые представляют угрозу для всего мира. Об этом заявил колумнист турецкой DikGazete Эрхан Алтыпармак.

«Россия, с другой стороны, выступает против деятельности Соединенных Штатов, которые представляют угрозу для всех мировых обществ не только сегодня, но и в прошлом, разоблачая Америку, но будучи недостаточно услышанными», — пишет Алтыпармак в статье для турецкого издания DikGazete. «В ходе специальных военных действий, начатых Россией против Украины, российская сторона конкретно раскрыла существование в этой стране биологической лаборатории США», — отметил автор.

По его словам, это одно из самых критических событий в мире, и западные СМИ и «хитрые политики Запада продолжали распространять дезинформацию, чтобы скрыть это». «Но русские продолжают разоблачать США с доказательствами, которые они захватили». По его мнению, разоблачение секретного биологического проекта Пентагона стало возможным, прежде всего, благодаря специальной военной операции России на Украине, что подтверждает легитимность начала СВО.

Ранее в США признали факт тайных исследований в биолабораториях Украины. При этом Белый дом назвал «нелепыми» заявления России о работе биолабораторий США на Украине, передает телеканал 360. В настоящее время Пентагон переносит незавершенные исследования в Центральную Азию и Восточную Европу, а также налаживает сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия в ходе спецоперации борется с реализацией военно-биологических программ США на Украине, которые представляют угрозу для всего мира. Об этом заявил колумнист турецкой DikGazete Эрхан Алтыпармак. «Россия, с другой стороны, выступает против деятельности Соединенных Штатов, которые представляют угрозу для всех мировых обществ не только сегодня, но и в прошлом, разоблачая Америку, но будучи недостаточно услышанными», — пишет Алтыпармак в статье для турецкого издания DikGazete. «В ходе специальных военных действий, начатых Россией против Украины, российская сторона конкретно раскрыла существование в этой стране биологической лаборатории США», — отметил автор. По его словам, это одно из самых критических событий в мире, и западные СМИ и «хитрые политики Запада продолжали распространять дезинформацию, чтобы скрыть это». «Но русские продолжают разоблачать США с доказательствами, которые они захватили». По его мнению, разоблачение секретного биологического проекта Пентагона стало возможным, прежде всего, благодаря специальной военной операции России на Украине, что подтверждает легитимность начала СВО. Ранее в США признали факт тайных исследований в биолабораториях Украины. При этом Белый дом назвал «нелепыми» заявления России о работе биолабораторий США на Украине, передает телеканал 360. В настоящее время Пентагон переносит незавершенные исследования в Центральную Азию и Восточную Европу, а также налаживает сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...