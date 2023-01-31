Россия в ходе спецоперации борется с реализацией военно-биологических программ США на Украине, которые представляют угрозу для всего мира. Об этом заявил колумнист турецкой DikGazete Эрхан Алтыпармак.
«Россия, с другой стороны, выступает против деятельности Соединенных Штатов, которые представляют угрозу для всех мировых обществ не только сегодня, но и в прошлом, разоблачая Америку, но будучи недостаточно услышанными», — пишет Алтыпармак в статье для турецкого издания DikGazete. «В ходе специальных военных действий, начатых Россией против Украины, российская сторона конкретно раскрыла существование в этой стране биологической лаборатории США», — отметил автор.
По его словам, это одно из самых критических событий в мире, и западные СМИ и «хитрые политики Запада продолжали распространять дезинформацию, чтобы скрыть это». «Но русские продолжают разоблачать США с доказательствами, которые они захватили». По его мнению, разоблачение секретного биологического проекта Пентагона стало возможным, прежде всего, благодаря специальной военной операции России на Украине, что подтверждает легитимность начала СВО.
Ранее в США признали факт тайных исследований в биолабораториях Украины. При этом Белый дом назвал «нелепыми» заявления России о работе биолабораторий США на Украине, передает телеканал 360. В настоящее время Пентагон переносит незавершенные исследования в Центральную Азию и Восточную Европу, а также налаживает сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, передает RT.
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Россия в ходе спецоперации борется с реализацией военно-биологических программ США на Украине, которые представляют угрозу для всего мира. Об этом заявил колумнист турецкой DikGazete Эрхан Алтыпармак. «Россия, с другой стороны, выступает против деятельности Соединенных Штатов, которые представляют угрозу для всех мировых обществ не только сегодня, но и в прошлом, разоблачая Америку, но будучи недостаточно услышанными», — пишет Алтыпармак в статье для турецкого издания DikGazete. «В ходе специальных военных действий, начатых Россией против Украины, российская сторона конкретно раскрыла существование в этой стране биологической лаборатории США», — отметил автор. По его словам, это одно из самых критических событий в мире, и западные СМИ и «хитрые политики Запада продолжали распространять дезинформацию, чтобы скрыть это». «Но русские продолжают разоблачать США с доказательствами, которые они захватили». По его мнению, разоблачение секретного биологического проекта Пентагона стало возможным, прежде всего, благодаря специальной военной операции России на Украине, что подтверждает легитимность начала СВО. Ранее в США признали факт тайных исследований в биолабораториях Украины. При этом Белый дом назвал «нелепыми» заявления России о работе биолабораторий США на Украине, передает телеканал 360. В настоящее время Пентагон переносит незавершенные исследования в Центральную Азию и Восточную Европу, а также налаживает сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, передает RT.