ФСБ: жительница Севастополя планировала отравить бойцов СВО

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданку России, работавшую шеф-поваром, по подозрению в сборе разведданных для ГУР и намерении отравить российских военных. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе задержана гражданка России 1980 г. р., осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, женщина также собиралась отравить российских бойцов.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и арестовали. В ФСБ отмечают, что украинские спецслужбы продолжают активно вербовать исполнителей диверсий и терактов через интернет-площадки и мессенджеры, используя ресурсы по поиску подработки. В июне 2025 года была также арестована жительница Новороссийска, также работавшая поваром и передававшая данные о черноморском флоте.
