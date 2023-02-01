Захарова усомнилась во «взрослости» Макрона

Захарова раскритиковала слова Макрона о поставках самолетов Украине
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила, логика Макрона больше присуща детям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что возможное предоставление истребителей Украине не приведет к эскалации конфликта является абсурдным. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сказав, что взрослый человек не может так мыслить.

«Президент Франции действительно уверен, что, если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — заявила Мария Захарова. ЕЕ слова приводит ТАСС.

Ранее Макрон заявил, что не исключает поставок Киеву боевых самолетов. В качестве одного из критериев президент Франции выделил невозможность обострения конфликта с РФ, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже французский политик Флориан Филиппо осудил главу государства, назвав его «песиком НАТО», — передает MK.RU.

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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что возможное предоставление истребителей Украине не приведет к эскалации конфликта является абсурдным. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сказав, что взрослый человек не может так мыслить. «Президент Франции действительно уверен, что, если будет поставляться оружие, тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — заявила Мария Захарова. ЕЕ слова приводит ТАСС. Ранее Макрон заявил, что не исключает поставок Киеву боевых самолетов. В качестве одного из критериев президент Франции выделил невозможность обострения конфликта с РФ, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже французский политик Флориан Филиппо осудил главу государства, назвав его «песиком НАТО», — передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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