Свердловские исследователи обнаружили истинное место рождения Ельцина

01 февраля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

По документам местом рождения Ельцина нужно считать село Басмановское Фото: Размик Закарян © URA.RU Дата и место рождения первого президента России Бориса Ельцина оказались под сомнением из-за документов, которые обнаружили свердловские исследователи. В местных архивах они узнали, что в графе с местом рождения политика стоит прочерк, а в качестве даты рождения указано другое число (не 1 февраля). В итоге выяснилось, что Ельцин при рождении был зарегистрирован не в селе Бутка, а в селе Басмановское. Об этом на презентации книги «Неизвестный Ельцин» рассказала автор монографии Рамзия Галеева. «В местном архиве [в Талицком районе, где родился политик] хотели найти подлинный документ о рождении Ельцина. Но в том фонде, в котором предполагалось его найти, его не было. Нашли в другом фонде и в бумагах другого сельсовета. В документе была указана другая дата рождения, а в графе „место рождения“ — прочерк», — заявила Галеева. За разъяснениями обратились к двоюродной сестре Ельцина — Серафиме Гомзиковой, однако она заявила, что не в курсе, что у первого президента была другая дата рождения. Четкого ответа не дали и в аппарате президента. Однако, как пояснил исследователь Евгений Емельянов, этому находится логическое объяснение. «Нам удалось узнать, что Ельцины в феврале 1931 года — в суровые и сложные годы, числились жителями села Басмановского, а родители Бориса Николаевича были колхозниками одного из Басмановских колхозов. С начала 1930-х годов жизнь колхоза была нелегкой, тогда многие колхозники уходили на заработки из родного села. И вот такими „отходниками“ были родители Ельцина», — поделился новыми фактами из биографии Ельцина Емельянов. По словам исследователя, отец первого президента уходил работать в Бутку — на родину, которую традиционно считают местом рождения Ельцина. Там в 1930-х годах строилась больница. «Когда она была готова, отец Ельцина отправился дальше, а Клавдия Васильевна (мать политика — прим.ред.) осталась в Бутке, там и родился Борис Ельцин. Регистрировался он уже в Басмановском», — сообщил Емельянов. В связи с этим настоящим местом рождения первого президента России нужно считать село Басмановское в Талицком городском округе. О том, какая у Ельцина настоящая дата рождения, исследователи предлагают узнать, прочитав книгу. В Екатеринбурге 1 февраля традиционно проводятся мероприятия в честь дня рождения первого президента Бориса Ельцина. Ежегодно возле памятника политика, установленного около Ельцин Центра, проходит возложение цветов. Также в 2023 году в ЕЦ презентовали книгу с рассекреченными документами о Ельцине и его семье, а его родственница рассказала, как часто политик посещал село Басмановское, где жили его двоюродные сестры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дата и место рождения первого президента России Бориса Ельцина оказались под сомнением из-за документов, которые обнаружили свердловские исследователи. В местных архивах они узнали, что в графе с местом рождения политика стоит прочерк, а в качестве даты рождения указано другое число (не 1 февраля). В итоге выяснилось, что Ельцин при рождении был зарегистрирован не в селе Бутка, а в селе Басмановское. Об этом на презентации книги «Неизвестный Ельцин» рассказала автор монографии Рамзия Галеева. «В местном архиве [в Талицком районе, где родился политик] хотели найти подлинный документ о рождении Ельцина. Но в том фонде, в котором предполагалось его найти, его не было. Нашли в другом фонде и в бумагах другого сельсовета. В документе была указана другая дата рождения, а в графе „место рождения“ — прочерк», — заявила Галеева. За разъяснениями обратились к двоюродной сестре Ельцина — Серафиме Гомзиковой, однако она заявила, что не в курсе, что у первого президента была другая дата рождения. Четкого ответа не дали и в аппарате президента. Однако, как пояснил исследователь Евгений Емельянов, этому находится логическое объяснение. «Нам удалось узнать, что Ельцины в феврале 1931 года — в суровые и сложные годы, числились жителями села Басмановского, а родители Бориса Николаевича были колхозниками одного из Басмановских колхозов. С начала 1930-х годов жизнь колхоза была нелегкой, тогда многие колхозники уходили на заработки из родного села. И вот такими „отходниками“ были родители Ельцина», — поделился новыми фактами из биографии Ельцина Емельянов. По словам исследователя, отец первого президента уходил работать в Бутку — на родину, которую традиционно считают местом рождения Ельцина. Там в 1930-х годах строилась больница. «Когда она была готова, отец Ельцина отправился дальше, а Клавдия Васильевна (мать политика — прим.ред.) осталась в Бутке, там и родился Борис Ельцин. Регистрировался он уже в Басмановском», — сообщил Емельянов. В связи с этим настоящим местом рождения первого президента России нужно считать село Басмановское в Талицком городском округе. О том, какая у Ельцина настоящая дата рождения, исследователи предлагают узнать, прочитав книгу. В Екатеринбурге 1 февраля традиционно проводятся мероприятия в честь дня рождения первого президента Бориса Ельцина. Ежегодно возле памятника политика, установленного около Ельцин Центра, проходит возложение цветов. Также в 2023 году в ЕЦ презентовали книгу с рассекреченными документами о Ельцине и его семье, а его родственница рассказала, как часто политик посещал село Басмановское, где жили его двоюродные сестры.