В структуре, близкой к пермской власти, распределили руководящие посты

В Общественной палате Пермского края назначили руководителей

Игорь Папков назначен заместителем председателя Общественной палаты Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Общественная палата Пермского края нового состава определилась с руководством. Первым заместителем председателя палаты стал Владимир Алистратов, занимавший такой же пост в предыдущем созыве. Также заместителями стали бывший первый вице-спикер заксобрания Игорь Папков и член палаты Георгий Ситников, передает корреспондент URA.RU.

«Я предлагаю на должность первого заместителя Алистратова Владимира Николаевича. Он всем вам известен, в общественной деятельности давно, опыт в палате имеет, и это будет преемственность, чтобы сохранить все традиции», — отметила председатель палаты Лилия Ширяева.

Также в составе палаты было создано семь комиссий:

По здравоохранению, социальной защите и культуре — председатель Юлия Каракулова

По образованию, патриотическому воспитанию и делам молодежи — председатель Зоя Галайда

По культуре, развитию информационного общества и сохранению духовного наследия — председатель Игорь Южанинов (гендиректор пермского ГТРК)

По развитию экономики и инфраструктуры — председатель Олег Ганин

По организации общественного контроля и взаимодействию с ОНК — председатель главный редактор газеты «Звезда» Михаил Майоров

По развитию институтов гражданского общества — председатель Анна Зуева

По экологии и охране окружающей среды — председатель Юрий Хохлов

Помимо комиссий, в составе палаты было сформировано четыре постоянные рабочие группы:

По поддержке военнослужащих

По деятельности общественных советов

По реализации проектов «Школа — территория здоровья»

По государственному и муниципальному заказам в социальной сфере

Владимир Алистратов подчеркнул, что количество комиссий и рабочих групп может меняться. Он попросил коллег «не стесняться» и немедленно включаться в работу.

Ранее URA.RU сообщало, что председателем комиссии стала куратор пермского центра помощи мобилизованным Лилия Ширяева. Новый состав общественной палаты был сформирован осенью 2022 года.