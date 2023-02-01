В структуре, близкой к пермской власти, распределили руководящие посты

Общественная палата Пермского края нового состава определилась с руководством. Первым заместителем председателя палаты стал Владимир Алистратов, занимавший такой же пост в предыдущем созыве. Также заместителями стали бывший первый вице-спикер заксобрания Игорь Папков и член палаты Георгий Ситников, передает корреспондент URA.RU.
«Я предлагаю на должность первого заместителя Алистратова Владимира Николаевича. Он всем вам известен, в общественной деятельности давно, опыт в палате имеет, и это будет преемственность, чтобы сохранить все традиции», — отметила председатель палаты Лилия Ширяева.
Также в составе палаты было создано семь комиссий:
- По здравоохранению, социальной защите и культуре — председатель Юлия Каракулова
- По образованию, патриотическому воспитанию и делам молодежи — председатель Зоя Галайда
- По культуре, развитию информационного общества и сохранению духовного наследия — председатель Игорь Южанинов (гендиректор пермского ГТРК)
- По развитию экономики и инфраструктуры — председатель Олег Ганин
- По организации общественного контроля и взаимодействию с ОНК — председатель главный редактор газеты «Звезда» Михаил Майоров
- По развитию институтов гражданского общества — председатель Анна Зуева
- По экологии и охране окружающей среды — председатель Юрий Хохлов
Помимо комиссий, в составе палаты было сформировано четыре постоянные рабочие группы:
- По поддержке военнослужащих
- По деятельности общественных советов
- По реализации проектов «Школа — территория здоровья»
- По государственному и муниципальному заказам в социальной сфере
Владимир Алистратов подчеркнул, что количество комиссий и рабочих групп может меняться. Он попросил коллег «не стесняться» и немедленно включаться в работу.
Ранее URA.RU сообщало, что председателем комиссии стала куратор пермского центра помощи мобилизованным Лилия Ширяева. Новый состав общественной палаты был сформирован осенью 2022 года.
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