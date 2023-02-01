01 февраля 2023

В структуре, близкой к пермской власти, распределили руководящие посты

В Общественной палате Пермского края назначили руководителей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного Собрания Пермского края. Пермь, папков игорь
Игорь Папков назначен заместителем председателя Общественной палаты Пермского края Фото:

Общественная палата Пермского края нового состава определилась с руководством. Первым заместителем председателя палаты стал Владимир Алистратов, занимавший такой же пост в предыдущем созыве. Также заместителями стали бывший первый вице-спикер заксобрания Игорь Папков и член палаты Георгий Ситников, передает корреспондент URA.RU.

«Я предлагаю на должность первого заместителя Алистратова Владимира Николаевича. Он всем вам известен, в общественной деятельности давно, опыт в палате имеет, и это будет преемственность, чтобы сохранить все традиции», — отметила председатель палаты Лилия Ширяева.

Также в составе палаты было создано семь комиссий:

  • По здравоохранению, социальной защите и культуре — председатель Юлия Каракулова
  • По образованию, патриотическому воспитанию и делам молодежи — председатель Зоя Галайда
  • По культуре, развитию информационного общества и сохранению духовного наследия — председатель Игорь Южанинов (гендиректор пермского ГТРК)
  • По развитию экономики и инфраструктуры — председатель Олег Ганин
  • По организации общественного контроля и взаимодействию с ОНК — председатель главный редактор газеты «Звезда» Михаил Майоров
  • По развитию институтов гражданского общества — председатель Анна Зуева
  • По экологии и охране окружающей среды — председатель Юрий Хохлов

Помимо комиссий, в составе палаты было сформировано четыре постоянные рабочие группы:

  • По поддержке военнослужащих
  • По деятельности общественных советов
  • По реализации проектов «Школа — территория здоровья»
  • По государственному и муниципальному заказам в социальной сфере

Владимир Алистратов подчеркнул, что количество комиссий и рабочих групп может меняться. Он попросил коллег «не стесняться» и немедленно включаться в работу.

Ранее URA.RU сообщало, что председателем комиссии стала куратор пермского центра помощи мобилизованным Лилия Ширяева. Новый состав общественной палаты был сформирован осенью 2022 года.

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Общественная палата Пермского края нового состава определилась с руководством. Первым заместителем председателя палаты стал Владимир Алистратов, занимавший такой же пост в предыдущем созыве. Также заместителями стали бывший первый вице-спикер заксобрания Игорь Папков и член палаты Георгий Ситников, передает корреспондент URA.RU. «Я предлагаю на должность первого заместителя Алистратова Владимира Николаевича. Он всем вам известен, в общественной деятельности давно, опыт в палате имеет, и это будет преемственность, чтобы сохранить все традиции», — отметила председатель палаты Лилия Ширяева. Также в составе палаты было создано семь комиссий: Помимо комиссий, в составе палаты было сформировано четыре постоянные рабочие группы: Владимир Алистратов подчеркнул, что количество комиссий и рабочих групп может меняться. Он попросил коллег «не стесняться» и немедленно включаться в работу. Ранее URA.RU сообщало, что председателем комиссии стала куратор пермского центра помощи мобилизованным Лилия Ширяева. Новый состав общественной палаты был сформирован осенью 2022 года.
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