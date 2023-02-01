Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков рассказал, что в Свято-Казанском мужском монастыре в Чимеево (Курганская область) завершены отделочные работы. Об этом чиновник рассказал в своем telegram-канале «Александр Ильтяков».
«Потрясающая акустика в церкви Казанской иконы Божией Матери Свято-Казанского мужского монастыря в Чимеево. Сегодня осмотрел завершенное строительство храма и внутренние отделочные работы», — указано в посте депутата Ильтякова.
В феврале 2022 года Ильтяков осмотрел храм Казанской иконы Божьей матери, который построили на месте сгоревшей в июле 2019 года церкви. Такое поручение, по словам чиновника, поступило от губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
Ранее URA.RU писало, что Ильтяков заявил о реставрации женского монастыря, который построен в 19 веке и считается старейшим в Курганской области. Депутат ГД пояснил, что восстановление культурных и религиозных памятников — это дань уважения предкам.
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