01 февраля 2023

Депутат ГД заявил о завершении отделочных работ в курганском храме. Видео

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Областная дума. Курган, ильтяков александр
Депутат Госдумы от Курганской области Ильтяков проверил акустику в отремонтированном храме Фото:

Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков рассказал, что в Свято-Казанском мужском монастыре в Чимеево (Курганская область) завершены отделочные работы. Об этом чиновник рассказал в своем telegram-канале «Александр Ильтяков».

«Потрясающая акустика в церкви Казанской иконы Божией Матери Свято-Казанского мужского монастыря в Чимеево. Сегодня осмотрел завершенное строительство храма и внутренние отделочные работы», — указано в посте депутата Ильтякова.

В феврале 2022 года Ильтяков осмотрел храм Казанской иконы Божьей матери, который построили на месте сгоревшей в июле 2019 года церкви. Такое поручение, по словам чиновника, поступило от губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Ранее URA.RU писало, что Ильтяков заявил о реставрации женского монастыря, который построен в 19 веке и считается старейшим в Курганской области. Депутат ГД пояснил, что восстановление культурных и религиозных памятников — это дань уважения предкам.

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Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков рассказал, что в Свято-Казанском мужском монастыре в Чимеево (Курганская область) завершены отделочные работы. Об этом чиновник рассказал в своем telegram-канале «Александр Ильтяков». «Потрясающая акустика в церкви Казанской иконы Божией Матери Свято-Казанского мужского монастыря в Чимеево. Сегодня осмотрел завершенное строительство храма и внутренние отделочные работы», — указано в посте депутата Ильтякова. В феврале 2022 года Ильтяков осмотрел храм Казанской иконы Божьей матери, который построили на месте сгоревшей в июле 2019 года церкви. Такое поручение, по словам чиновника, поступило от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Ранее URA.RU писало, что Ильтяков заявил о реставрации женского монастыря, который построен в 19 веке и считается старейшим в Курганской области. Депутат ГД пояснил, что восстановление культурных и религиозных памятников — это дань уважения предкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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