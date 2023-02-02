Хуснуллин: в новых регионах РФ стремительно возрождают медицину

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Менее чем за год 64 объекта медицины приведены в порядок, заявил Марат Хуснуллин Фото:
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Власти обратили пристальное внимание на состояние медицинских объектов в новых российских регионах, в результате чего менее чем за год было приведено в порядок 64 здания. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Меньше чем за год строители в новых регионах России привели в порядок 64 здания больниц и поликлиник», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент в работе находятся также еще 100 объектов медицины.

Среди прочего, в Волновахе в ДНР открылась после капитального ремонта станция по переливанию крови, а в Донецке до конца года планируется завершить работы по строительству перинатального центра, которое было начато по указу президента России Владимира Путина, добавил зампред правительства.

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Власти обратили пристальное внимание на состояние медицинских объектов в новых российских регионах, в результате чего менее чем за год было приведено в порядок 64 здания. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. «Меньше чем за год строители в новых регионах России привели в порядок 64 здания больниц и поликлиник», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент в работе находятся также еще 100 объектов медицины. Среди прочего, в Волновахе в ДНР открылась после капитального ремонта станция по переливанию крови, а в Донецке до конца года планируется завершить работы по строительству перинатального центра, которое было начато по указу президента России Владимира Путина, добавил зампред правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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