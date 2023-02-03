Пермская УК стала фигурантом уголовного дела после подделки документов

Прокуратура одного из районов Перми возбудила уголовное дело в отношении пермской управляющей компании
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Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
УК подделывала подписи в протоколах общедомовых собраний Фото:

Прокуратура Орджоникидзевского района города Перми возбудила уголовное дело в отношении управляющей организации. На сайте краевой прокуратуры появилась информация о том, УК подделала протоколы собраний собственников дома по ул. Генерала Черняховского, 57.

«В ходе надзорных мероприятий выявлен факт подделки бюллетеней и протоколов результатов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме № 57 по ул. Генерала Черняховского г. Перми», — сообщается на сайте. Общедомовые собрания на самом деле не проводились, все подписи в документах оказались фиктивными.

Чтобы получить в управление дом, УК направила в ИГЖН поддельные протоколы для внесения сведений в краевой реестр лицензий. В результате проверки фальсификация подтвердилась, правоохранительные органы приняли решение о возбуждении трех уголовных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Скорее всего, речь идет о компании ООО «ДОМОВОЙ СОВЕТ». По данным сайта ИГЖН, именно эта компания пыталась внести сведения в реестр по дому на ул. Г. Черняховского, 57. В декабре 2022 года URA.RU писало о четырех управляющих компаниях, которые подозревают в подделке документов, в их числе была и ООО «ДОМОВОЙ СОВЕТ». В январе этого года еще трем компаниям было отказано в лицензии.

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Прокуратура Орджоникидзевского района города Перми возбудила уголовное дело в отношении управляющей организации. На сайте краевой прокуратуры появилась информация о том, УК подделала протоколы собраний собственников дома по ул. Генерала Черняховского, 57. «В ходе надзорных мероприятий выявлен факт подделки бюллетеней и протоколов результатов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме № 57 по ул. Генерала Черняховского г. Перми», — сообщается на сайте. Общедомовые собрания на самом деле не проводились, все подписи в документах оказались фиктивными. Чтобы получить в управление дом, УК направила в ИГЖН поддельные протоколы для внесения сведений в краевой реестр лицензий. В результате проверки фальсификация подтвердилась, правоохранительные органы приняли решение о возбуждении трех уголовных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Скорее всего, речь идет о компании ООО «ДОМОВОЙ СОВЕТ». По данным сайта ИГЖН, именно эта компания пыталась внести сведения в реестр по дому на ул. Г. Черняховского, 57. В декабре 2022 года URA.RU писало о четырех управляющих компаниях, которые подозревают в подделке документов, в их числе была и ООО «ДОМОВОЙ СОВЕТ». В январе этого года еще трем компаниям было отказано в лицензии.
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