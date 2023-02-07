РБК: только 2,5% пенсионеров в РФ доходов хватает на комфортную жизнь

07 февраля 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Только 2,5% пенсионеров полностью удовлетворены своими доходами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Около трети российских пенсионеров вынуждены экономить и только 2,5% полностью довольны своими доходами. Об этом следует из исследования сервисов YouDo и hh.ru. «Почти треть пенсионеров в России (32%) вынуждена постоянно экономить», — цитирует данные исследования РБК. Пенсионеры, которым хватает только на самое необходимое, либо совсем немного не хватает средств для комфортной жизни составляют 33,5% и 31% соответственно. Полное удовлетворение своими доходами, а также наличие возможности помогать своим внукам имеют лишь 2,5% и 1% от опрошенных. При этом постоянное место работы имеют только 17%. Среди причин, которые вызывают трудности при поиске занятости, чаще всего называют нежелание работодателей нанимать людей пожилого возраста, высокая конкуренция, а также малое количество вакансий.

Около трети российских пенсионеров вынуждены экономить и только 2,5% полностью довольны своими доходами. Об этом следует из исследования сервисов YouDo и hh.ru. «Почти треть пенсионеров в России (32%) вынуждена постоянно экономить», — цитирует данные исследования РБК. Пенсионеры, которым хватает только на самое необходимое, либо совсем немного не хватает средств для комфортной жизни составляют 33,5% и 31% соответственно. Полное удовлетворение своими доходами, а также наличие возможности помогать своим внукам имеют лишь 2,5% и 1% от опрошенных. При этом постоянное место работы имеют только 17%. Среди причин, которые вызывают трудности при поиске занятости, чаще всего называют нежелание работодателей нанимать людей пожилого возраста, высокая конкуренция, а также малое количество вакансий.