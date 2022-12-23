Сниженное количество сахара сделало продукт низкокалорийным Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Яблоки из Каслинского района Челябинской области переработают в зефир без синтетических добавок и консервантов. Как URA.RU пояснила директор компании-производителя Ольга Сегаль, продукт создают также из жимолости, малины и смородины.

«Высокий урожай 2022 года позволил реализовывать продукцию в разных видах. Зефир решили выпускать из-за избытка технических яблок и явного недостатка на рынке УрФО производств с натуральными ингредиентами», — отметила URA.RU гендиректор «Григорьевских садов» Сегаль.

Компания открыла новый цех, где поставила линию по производству сладкого десерта. Благодаря обильному содержанию загустителя пектина и натуральных сахаров, в зефире из деревни Григорьевка мало калорий и много витамина P. Для изготовления технолог подобрала сорт яблок, обеспечивший лакомству консистенцию нежного суфле без химических добавок. Доцент кафедры «Пищевые и биотехнологии» Южно-Уральского госуниверситета Светлана Меренкова пояснила URA.RU, что обычно производители добавляют синтетические пищевые добавки для сохранения структуры продукта и более долгой его сохранности. Зефир из Каслинского района нуждается в быстрой реализации.

Ежедневно производят 100 подарочных упаковок. В настоящее время продукт проходит сертификацию для поставки в торговые сети. До тех пор продажи идут за счет каналов собственной дистрибуции.

Осенью в «Григорьевских садах» собрали 502 тонны яблок, планы следующего года — полторы тысячи тонн. Основная часть урожая отправляется в розничную торговлю, из части производят сидр, бренди, морсы, компотные смеси и теперь еще зефир.

В «Григорьевских садах» из яблок стали делать зефир Фото: пресс-служба компании «Григорьевские сады»