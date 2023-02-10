В магазинах Екатеринбурга резко выросли цены на консервы и соленья

10 февраля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Общий рост цен на соленья и консервированные продукты составил 28% Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В продуктовых магазинах Екатеринбурга неожиданно выросли цены на консервированные кукурузу, горох, фасоль, оливки и малосольные огурцы. Следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен сервиса «Яндекс Еда». Теперь екатеринбуржцам придется заплатить за 170 грамм кукурузы и 200 грамм гороха по 75 рублей, цена каждого продукта выросла на 26,67%. Стоимость 300 грамм оливок увеличилась до 170 рублей, поднявшись на 30,59%. Изменилась цена на фасоль — 130 рублей за 400 грамм, став теперь на 44,62% выше. Также на 14,55% стали дороже малосольные огурцы. В среднем, за 460 грамм соленья покупатель заплатит 220 рублей. Примечательно, что общий рост цен составил 28,62%. Данные актуальны на 10 февраля 2023 год. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге упали цены на молочную продукцию. Средний упадок стоимость составил 20%.

В продуктовых магазинах Екатеринбурга неожиданно выросли цены на консервированные кукурузу, горох, фасоль, оливки и малосольные огурцы. Следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен сервиса «Яндекс Еда». Теперь екатеринбуржцам придется заплатить за 170 грамм кукурузы и 200 грамм гороха по 75 рублей, цена каждого продукта выросла на 26,67%. Стоимость 300 грамм оливок увеличилась до 170 рублей, поднявшись на 30,59%. Изменилась цена на фасоль — 130 рублей за 400 грамм, став теперь на 44,62% выше. Также на 14,55% стали дороже малосольные огурцы. В среднем, за 460 грамм соленья покупатель заплатит 220 рублей. Примечательно, что общий рост цен составил 28,62%. Данные актуальны на 10 февраля 2023 год. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге упали цены на молочную продукцию. Средний упадок стоимость составил 20%.