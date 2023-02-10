10 февраля 2023
09 февраля 2023

В Копейске пенсионерка захлебнулась в ванной

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, бабушка захлебнулась Фото:

В Копейске Челябинской области в собственной ванной обнаружен труп 91-летней женщины. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Тело 91-летней женщины найдено в квартире многоквартирного дома по улице Жданова. По предварительным данным, женщина захлебнулась», — уточнил источник URA.RU.

По данному факту начата проверка. Тело погибшей отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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В Копейске Челябинской области в собственной ванной обнаружен труп 91-летней женщины. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Тело 91-летней женщины найдено в квартире многоквартирного дома по улице Жданова. По предварительным данным, женщина захлебнулась», — уточнил источник URA.RU. По данному факту начата проверка. Тело погибшей отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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