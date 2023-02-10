В Копейске пенсионерка захлебнулась в ванной

По предварительным данным, бабушка захлебнулась
В Копейске Челябинской области в собственной ванной обнаружен труп 91-летней женщины. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Тело 91-летней женщины найдено в квартире многоквартирного дома по улице Жданова. По предварительным данным, женщина захлебнулась», — уточнил источник URA.RU.
По данному факту начата проверка. Тело погибшей отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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