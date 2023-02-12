12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

Боец с передовой поблагодарил челябинских школьников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военнослужащий передал привет учащимся школы №39 Челябинска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий с передовой передал для учащихся челябинской школы №39 благодарность за письма. Соответствующее видео прислал URA.RU читатель.

«Хочу передать привет ученикам и ученицам школы №39 города Челябинска. Хочу выразить благодарность от имени бойцов, которые здесь находятся. Письма, которые вы пишете, к нам доходят. Мы их читаем внимательно и очень тепло становится на душе, что вы беспокоитесь за нас. Все эти письма мы вам вернем обратно тогда, когда победим», — говорит на видео боец с передовой.

На видео мужчина сидит на краю окопа в полном боевом обмундировании и держит в руках свернутое в треугольник письмо ребенка. На заднем плане слышна работа артиллерии.

С начала спецоперации жители регионов собирают бойцам на передовую посылки с продуктами, теплыми вещами, повседневными предметами обихода и даже походными банями. Особую ценность для военнослужащих представляют детские письма со словами поддержки, а также рисунки.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Военнослужащий с передовой передал для учащихся челябинской школы №39 благодарность за письма. Соответствующее видео прислал URA.RU читатель. «Хочу передать привет ученикам и ученицам школы №39 города Челябинска. Хочу выразить благодарность от имени бойцов, которые здесь находятся. Письма, которые вы пишете, к нам доходят. Мы их читаем внимательно и очень тепло становится на душе, что вы беспокоитесь за нас. Все эти письма мы вам вернем обратно тогда, когда победим», — говорит на видео боец с передовой. На видео мужчина сидит на краю окопа в полном боевом обмундировании и держит в руках свернутое в треугольник письмо ребенка. На заднем плане слышна работа артиллерии. С начала спецоперации жители регионов собирают бойцам на передовую посылки с продуктами, теплыми вещами, повседневными предметами обихода и даже походными банями. Особую ценность для военнослужащих представляют детские письма со словами поддержки, а также рисунки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...