Военнослужащий передал привет учащимся школы №39 Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий с передовой передал для учащихся челябинской школы №39 благодарность за письма. Соответствующее видео прислал URA.RU читатель.

«Хочу передать привет ученикам и ученицам школы №39 города Челябинска. Хочу выразить благодарность от имени бойцов, которые здесь находятся. Письма, которые вы пишете, к нам доходят. Мы их читаем внимательно и очень тепло становится на душе, что вы беспокоитесь за нас. Все эти письма мы вам вернем обратно тогда, когда победим», — говорит на видео боец с передовой.

На видео мужчина сидит на краю окопа в полном боевом обмундировании и держит в руках свернутое в треугольник письмо ребенка. На заднем плане слышна работа артиллерии.

С начала спецоперации жители регионов собирают бойцам на передовую посылки с продуктами, теплыми вещами, повседневными предметами обихода и даже походными банями. Особую ценность для военнослужащих представляют детские письма со словами поддержки, а также рисунки.