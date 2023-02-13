Глава Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников вручил орден Мужества семье кадрового офицера Мергена Кумуспаева, принимавшего участие в СВО. От этом 14 февраля сообщил Бердников.
«Командир взвода старший лейтенант Мерген Кумуспаев выбрал для себя миссию защищать Россию. За отвагу и героизм он посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду я передал его семье», — написал Бердников на своей странице во «ВКонтакте».
Мерген Кумуспаев — кадровый офицер. Глава Магнитогорска отметил, что Кумуспаев не смог остаться в стороне и принял участие в СВО. Власти города и жители Магнитогорска выразили родным и близким героя глубокие соболезнования.
Сергей Бердников вручил орден Мужества семье кадрового офицера Мергена Кумуспаева
Фото: Сергей Бердников во «ВКонтактке»
Глава Магнитогорска отметил, что Кумуспаев не смог остаться в стороне
Глава Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников вручил орден Мужества семье кадрового офицера Мергена Кумуспаева, принимавшего участие в СВО. От этом 14 февраля сообщил Бердников. «Командир взвода старший лейтенант Мерген Кумуспаев выбрал для себя миссию защищать Россию. За отвагу и героизм он посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду я передал его семье», — написал Бердников на своей странице во «ВКонтакте». Мерген Кумуспаев — кадровый офицер. Глава Магнитогорска отметил, что Кумуспаев не смог остаться в стороне и принял участие в СВО. Власти города и жители Магнитогорска выразили родным и близким героя глубокие соболезнования.