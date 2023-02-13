13 февраля 2023

Глава Магнитогорска вручил орден Мужества семье погибшего на СВО командира. Фото

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День металлурга. Магнитогорск, бердников сергей
Сергей Бердников отметил, что офицер отдал свою жизнь ради защиты Родины Фото:
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Глава Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников вручил орден Мужества семье кадрового офицера Мергена Кумуспаева, принимавшего участие в СВО. От этом 14 февраля сообщил Бердников.

«Командир взвода старший лейтенант Мерген Кумуспаев выбрал для себя миссию защищать Россию. За отвагу и героизм он посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду я передал его семье», — написал Бердников на своей странице во «ВКонтакте».

Мерген Кумуспаев — кадровый офицер. Глава Магнитогорска отметил, что Кумуспаев не смог остаться в стороне и принял участие в СВО. Власти города и жители Магнитогорска выразили родным и близким героя глубокие соболезнования.

Сергей Бердников вручил орден Мужества семье кадрового офицера Мергена Кумуспаева
Фото:
Глава Магнитогорска отметил, что Кумуспаев не смог остаться в стороне
Фото:

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Глава Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников вручил орден Мужества семье кадрового офицера Мергена Кумуспаева, принимавшего участие в СВО. От этом 14 февраля сообщил Бердников. «Командир взвода старший лейтенант Мерген Кумуспаев выбрал для себя миссию защищать Россию. За отвагу и героизм он посмертно награжден орденом Мужества. Государственную награду я передал его семье», — написал Бердников на своей странице во «ВКонтакте». Мерген Кумуспаев — кадровый офицер. Глава Магнитогорска отметил, что Кумуспаев не смог остаться в стороне и принял участие в СВО. Власти города и жители Магнитогорска выразили родным и близким героя глубокие соболезнования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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