14 февраля 2023

Глава Пентагона: США вынуждены учить украинцев экономить снаряды

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НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
США будут переучивать украинских солдат ведению маневренной войны, заявил Ллойд Остин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США обучат украинскую армию ведению маневренной войны, которая позволит сэкономить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы, значительно сократив артиллерийские обстрелы противника. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы планируем сделать упор на дополнительную подготовку украинских войск по маневрированию», — передает слова Остина Politico. Он подчеркнул, что метод ведения боевых действий с помощью маневров войск, позволит украинцам сократить количество артиллерийских обстрелов и сэкономить боеприпасы.

Ранее появилась информация, что Запад столкнулся с проблемой пополнения заканчивающихся запасов вооружения украинской армии. Политолог Данила Гуреев выразил мнение, что промышленность западных стран изначально не была готова к участию в столь масштабных конфликтах, передает телеканал 360.

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США обучат украинскую армию ведению маневренной войны, которая позволит сэкономить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы, значительно сократив артиллерийские обстрелы противника. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин. «Мы планируем сделать упор на дополнительную подготовку украинских войск по маневрированию», — передает слова Остина Politico. Он подчеркнул, что метод ведения боевых действий с помощью маневров войск, позволит украинцам сократить количество артиллерийских обстрелов и сэкономить боеприпасы. Ранее появилась информация, что Запад столкнулся с проблемой пополнения заканчивающихся запасов вооружения украинской армии. Политолог Данила Гуреев выразил мнение, что промышленность западных стран изначально не была готова к участию в столь масштабных конфликтах, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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