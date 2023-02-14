Глава Пентагона: США вынуждены учить украинцев экономить снаряды

США обучат украинскую армию ведению маневренной войны, которая позволит сэкономить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы, значительно сократив артиллерийские обстрелы противника. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин.
«Мы планируем сделать упор на дополнительную подготовку украинских войск по маневрированию», — передает слова Остина Politico. Он подчеркнул, что метод ведения боевых действий с помощью маневров войск, позволит украинцам сократить количество артиллерийских обстрелов и сэкономить боеприпасы.
Ранее появилась информация, что Запад столкнулся с проблемой пополнения заканчивающихся запасов вооружения украинской армии. Политолог Данила Гуреев выразил мнение, что промышленность западных стран изначально не была готова к участию в столь масштабных конфликтах, передает телеканал 360.
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США обучат украинскую армию ведению маневренной войны, которая позволит сэкономить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы, значительно сократив артиллерийские обстрелы противника. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин. «Мы планируем сделать упор на дополнительную подготовку украинских войск по маневрированию», — передает слова Остина Politico. Он подчеркнул, что метод ведения боевых действий с помощью маневров войск, позволит украинцам сократить количество артиллерийских обстрелов и сэкономить боеприпасы. Ранее появилась информация, что Запад столкнулся с проблемой пополнения заканчивающихся запасов вооружения украинской армии. Политолог Данила Гуреев выразил мнение, что промышленность западных стран изначально не была готова к участию в столь масштабных конфликтах, передает телеканал 360.