Свердловские власти объяснили плату за капремонт для жителей новостроек

Освобождение жителей новостроек в Свердловской области от взносов на капремонт на первые пять лет стало временной мерой для стимулирования компаний-застройщиков. Так как сейчас необходимость в такой стимуляции отпала, от данной меры было принято решение отказаться. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
«Освобождение от взносов на первые пять лет было льготой для стимулирования застройщиков. Сейчас необходимости в этом нет», — заявил Смирнов.
Министр также подчеркнул, что через первые пять лет после сдачи новостроек в эксплуатацию, в них накапливаются различные неполадки. Однако на устранение таких неполадок жители домов не успевают накопить деньги.
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