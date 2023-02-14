14 февраля 2023

Свердловские власти объяснили плату за капремонт для жителей новостроек

Министр Смирнов: освобождение жителей новостроек от взносов на капремонт было временным
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Сухом Логу: проверка готовности ремонта водовода., смирнов николай
Николай Смирнов отметил, что отказ от взносов стал мотивирующим фактором для застройщиков Фото:

Освобождение жителей новостроек в Свердловской области от взносов на капремонт на первые пять лет стало временной мерой для стимулирования компаний-застройщиков. Так как сейчас необходимость в такой стимуляции отпала, от данной меры было принято решение отказаться. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«Освобождение от взносов на первые пять лет было льготой для стимулирования застройщиков. Сейчас необходимости в этом нет», — заявил Смирнов.

Министр также подчеркнул, что через первые пять лет после сдачи новостроек в эксплуатацию, в них накапливаются различные неполадки. Однако на устранение таких неполадок жители домов не успевают накопить деньги.

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Освобождение жителей новостроек в Свердловской области от взносов на капремонт на первые пять лет стало временной мерой для стимулирования компаний-застройщиков. Так как сейчас необходимость в такой стимуляции отпала, от данной меры было принято решение отказаться. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Освобождение от взносов на первые пять лет было льготой для стимулирования застройщиков. Сейчас необходимости в этом нет», — заявил Смирнов. Министр также подчеркнул, что через первые пять лет после сдачи новостроек в эксплуатацию, в них накапливаются различные неполадки. Однако на устранение таких неполадок жители домов не успевают накопить деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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