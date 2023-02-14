Свердловские власти объяснили плату за капремонт для жителей новостроек

Министр Смирнов: освобождение жителей новостроек от взносов на капремонт было временным

15 февраля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов отметил, что отказ от взносов стал мотивирующим фактором для застройщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Освобождение жителей новостроек в Свердловской области от взносов на капремонт на первые пять лет стало временной мерой для стимулирования компаний-застройщиков. Так как сейчас необходимость в такой стимуляции отпала, от данной меры было принято решение отказаться. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Освобождение от взносов на первые пять лет было льготой для стимулирования застройщиков. Сейчас необходимости в этом нет», — заявил Смирнов. Министр также подчеркнул, что через первые пять лет после сдачи новостроек в эксплуатацию, в них накапливаются различные неполадки. Однако на устранение таких неполадок жители домов не успевают накопить деньги.

Освобождение жителей новостроек в Свердловской области от взносов на капремонт на первые пять лет стало временной мерой для стимулирования компаний-застройщиков. Так как сейчас необходимость в такой стимуляции отпала, от данной меры было принято решение отказаться. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Освобождение от взносов на первые пять лет было льготой для стимулирования застройщиков. Сейчас необходимости в этом нет», — заявил Смирнов. Министр также подчеркнул, что через первые пять лет после сдачи новостроек в эксплуатацию, в них накапливаются различные неполадки. Однако на устранение таких неполадок жители домов не успевают накопить деньги.