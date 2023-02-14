Гадалка выманила у пермских пенсионеров деньги на похороны, снимая «порчу»

Гадалка со стажем обманом выманила 650 тысяч «похоронных» накоплений у жителей Краснокамска (Пермский край). Суд лишил аферистку свободы на три года и два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда.
«Весной прошлого года нигде не трудоустроенная Рубина В. вместе со знакомой решила „погадать“ доверчивым людям. Под видом медицинского работника она попала в квартиру пожилых пенсионеров. После жалоб стариков на плохое здоровье моментально был выставлен диагноз — „порча“», — указано в пресс-релизе.
Гадалка спросила хозяйку, есть ли у той деньги, а когда та показала место их хранения — упала на колени и стала картинно ползать по полу. Также для снятия «порчи» женщина попросила принести сырые яйца и простыню. Произведя «магические» процедуры, подельницы сбежали. А вместо денег, отложенных на похороны, хозяева увидели обрывки бумаги. Обманутые пенсионеры вызвали полицию, гадалку быстро удалось найти, но денег при ней уже не было.
Суд назначил Рубине В. наказание в виде лишения свободы. Также был удовлетворен гражданский иск пенсионеров в размере пропавшей суммы.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.