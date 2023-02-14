В Перми разыскивают родных невинно осужденных по статьям об изнасилованиях

15 февраля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Инициативная группа граждан добивается пересмотра статей УК РФ, предусматривающих наказание за изнасилование Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми инициативная группа ищет родственников невинно осужденных по статьям об изнасилованиях. Согласно информации, появившейся в telegram-канале «Реальная ОНК», инициаторы намерены подготовить коллективное обращение в Госдуму РФ с просьбой внести изменения в уголовный кодекс. Новость по теме Пермского программиста, арестованного за «изнасилование по интернету», требуют освободить «Инициативная группа из Перми ищет родственников невинно осужденных по статьям 131-135 УК РФ, готовят коллективные обращения в Госдуму по внесению изменений в УК. Речь идет о сфальсифицированных уголовных делах по указанным статьям, которые являются рейтинговыми для следствия и имеют колоссальный общественный резонанс», — говорится в мессенджере. Представитель инициативной группы Наталья Тарасова пояснила URA.RU, что коллективное обращение подписывают жители разных регионов России. «Цель — обратить внимание депутатов Думы на необходимость пересмотра уголовных дел по указанным статьям УК. «Мы знаем, что есть случаи, когда человека ошибочно осудили по этим статьям, и, если мы хотим добиться пересмотра уголовных дел, то необходимо привлечь к этой проблеме широкое общественное внимание», — сказала Тарасова. В Перми два человека уже выразили готовность записать обращение в Думу, отметила горожанка. По словам пермячки, акцент в обращении к депутатам будет сделан на необходимость внесения изменений в ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), которую, по словам Тарасовой, суды «часто трактуют по-своему». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми инициативная группа ищет родственников невинно осужденных по статьям об изнасилованиях. Согласно информации, появившейся в telegram-канале «Реальная ОНК», инициаторы намерены подготовить коллективное обращение в Госдуму РФ с просьбой внести изменения в уголовный кодекс. «Инициативная группа из Перми ищет родственников невинно осужденных по статьям 131-135 УК РФ, готовят коллективные обращения в Госдуму по внесению изменений в УК. Речь идет о сфальсифицированных уголовных делах по указанным статьям, которые являются рейтинговыми для следствия и имеют колоссальный общественный резонанс», — говорится в мессенджере. Представитель инициативной группы Наталья Тарасова пояснила URA.RU, что коллективное обращение подписывают жители разных регионов России. «Цель — обратить внимание депутатов Думы на необходимость пересмотра уголовных дел по указанным статьям УК. «Мы знаем, что есть случаи, когда человека ошибочно осудили по этим статьям, и, если мы хотим добиться пересмотра уголовных дел, то необходимо привлечь к этой проблеме широкое общественное внимание», — сказала Тарасова. В Перми два человека уже выразили готовность записать обращение в Думу, отметила горожанка. По словам пермячки, акцент в обращении к депутатам будет сделан на необходимость внесения изменений в ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), которую, по словам Тарасовой, суды «часто трактуют по-своему».