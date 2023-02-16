В поезде из Челябинска в Екатеринбург увеличат число вагонов

В поезде из Челябинска в Екатеринбург в связи с большой популярностью увеличат число вагонов. В составе поезда будут курсировать три вагона вместо двух с 18 по 20 февраля и с 22 по 27 февраля, сообщили в пресс-службе миндортранс региона.
«В связи с большой популярностью маршрута увеличиваем количество вагонов в поездах Челябинск — Екатеринбург. С 18 по 20 и с 22 по 27 февраля в составе поездов будет курсировать 3 вагона вместо обычных 2», — пояснили в ведомстве.
На маршруте в эти дни будет задействован подвижной состав РА-2 с тремя вагонами. Изменения затронут рейсы из Челябинска в Екатеринбург под номерами 7123/7125 и 7126/7124. Уточнить расписание и купить билет можно в пригородных кассах и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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