В ЗАТО Заречный Свердловской области 18 февраля приезжали представители Луганской Народной Республики (ЛНР). Они посетили мероприятие «От сердца к сердцу», на котором, как сообщил глава Андрей Захарцев, поблагодарили зареченцев за многолетнюю помощь.
«К нам в город на мероприятие „От сердца к сердцу“ приезжали представители Луганска. Они поблагодарили наших жителей за многолетнюю поддержку», — написал Захарцев на странице в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщил Андрей Захарцев, для жителей Заречного было важно увидеть и услышать тех, кому они неоднократно отправляли гуманитарные грузы. «На мероприятии вместе собрались люди, для которых Родина, свобода и независимость — не просто слова, а наполненная смыслом жизнь», — отметил глава городского округа.
В ЗАТО Заречный Свердловской области 18 февраля приезжали представители Луганской Народной Республики (ЛНР). Они посетили мероприятие «От сердца к сердцу», на котором, как сообщил глава Андрей Захарцев, поблагодарили зареченцев за многолетнюю помощь. «К нам в город на мероприятие „От сердца к сердцу“ приезжали представители Луганска. Они поблагодарили наших жителей за многолетнюю поддержку», — написал Захарцев на странице в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил Андрей Захарцев, для жителей Заречного было важно увидеть и услышать тех, кому они неоднократно отправляли гуманитарные грузы. «На мероприятии вместе собрались люди, для которых Родина, свобода и независимость — не просто слова, а наполненная смыслом жизнь», — отметил глава городского округа.