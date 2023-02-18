В закрытый свердловский город приехали представители Луганска. Фото

Представители Луганска приехали в Заречный, чтобы отблагодарить жителей

19 февраля 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Гости из Луганска поблагодарили жителей Заречного за поддержку Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЗАТО Заречный Свердловской области 18 февраля приезжали представители Луганской Народной Республики (ЛНР). Они посетили мероприятие «От сердца к сердцу», на котором, как сообщил глава Андрей Захарцев, поблагодарили зареченцев за многолетнюю помощь. «К нам в город на мероприятие „От сердца к сердцу“ приезжали представители Луганска. Они поблагодарили наших жителей за многолетнюю поддержку», — написал Захарцев на странице в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил Андрей Захарцев, для жителей Заречного было важно увидеть и услышать тех, кому они неоднократно отправляли гуманитарные грузы. «На мероприятии вместе собрались люди, для которых Родина, свобода и независимость — не просто слова, а наполненная смыслом жизнь», — отметил глава городского округа. Фото: страница Захарцева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Захарцева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Захарцева в соцсети «ВКонтакте»

В ЗАТО Заречный Свердловской области 18 февраля приезжали представители Луганской Народной Республики (ЛНР). Они посетили мероприятие «От сердца к сердцу», на котором, как сообщил глава Андрей Захарцев, поблагодарили зареченцев за многолетнюю помощь. «К нам в город на мероприятие „От сердца к сердцу“ приезжали представители Луганска. Они поблагодарили наших жителей за многолетнюю поддержку», — написал Захарцев на странице в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил Андрей Захарцев, для жителей Заречного было важно увидеть и услышать тех, кому они неоднократно отправляли гуманитарные грузы. «На мероприятии вместе собрались люди, для которых Родина, свобода и независимость — не просто слова, а наполненная смыслом жизнь», — отметил глава городского округа.