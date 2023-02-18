18 февраля 2023
17 февраля 2023

В закрытый свердловский город приехали представители Луганска. Фото

Представители Луганска приехали в Заречный, чтобы отблагодарить жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Гости из Луганска поблагодарили жителей Заречного за поддержку Фото:

В ЗАТО Заречный Свердловской области 18 февраля приезжали представители Луганской Народной Республики (ЛНР). Они посетили мероприятие «От сердца к сердцу», на котором, как сообщил глава Андрей Захарцев, поблагодарили зареченцев за многолетнюю помощь.

«К нам в город на мероприятие „От сердца к сердцу“ приезжали представители Луганска. Они поблагодарили наших жителей за многолетнюю поддержку», — написал Захарцев на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил Андрей Захарцев, для жителей Заречного было важно увидеть и услышать тех, кому они неоднократно отправляли гуманитарные грузы. «На мероприятии вместе собрались люди, для которых Родина, свобода и независимость — не просто слова, а наполненная смыслом жизнь», — отметил глава городского округа.

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В ЗАТО Заречный Свердловской области 18 февраля приезжали представители Луганской Народной Республики (ЛНР). Они посетили мероприятие «От сердца к сердцу», на котором, как сообщил глава Андрей Захарцев, поблагодарили зареченцев за многолетнюю помощь. «К нам в город на мероприятие „От сердца к сердцу“ приезжали представители Луганска. Они поблагодарили наших жителей за многолетнюю поддержку», — написал Захарцев на странице в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил Андрей Захарцев, для жителей Заречного было важно увидеть и услышать тех, кому они неоднократно отправляли гуманитарные грузы. «На мероприятии вместе собрались люди, для которых Родина, свобода и независимость — не просто слова, а наполненная смыслом жизнь», — отметил глава городского округа.
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