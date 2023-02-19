На Мюнхенской конференции Западу не удалось убедить весь мир в опасности России

19 февраля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Власти Намибии в ходе Мюнхенской конференции призвали перестать накачивать Киев оружием Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа высокопоставленных американских и европейских чиновников попыталась доказать на Мюнхенской конференции, что российская спецоперация на Украине представляет угрозу для всего мира, однако у них не оказалось для этого достаточно подтверждений. Об этом пишут журналисты английской газеты Financial Times. «Западные лидеры использовали собрание глобальных элит в Мюнхене, чтобы доказать, что [спецоперация на Украине] представляет угрозу не только для Европы, но и для всего мира. Было мало доказательств того, что их сообщение дошло до конца», — сообщает издание Financial Times. Выступая на Мюнхенской конференции вице-президент США Камала Харрис сказала, что «ни одна нация не находится в безопасности» в мире, где «одна страна может нарушать суверенитет и территориальную целостность другой». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооруженный конфликт на Украине может коснуться Европу. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это будет проблемой для всех, если «в международных отношениях восторжествует закон сильнейшего». В частности, премьер-министра Намибии Саару Куугонгельва-Амадхилу призвала сосредоточиться на «решении проблемы, а не на перекладывании вины». Она предложила перестать накачивать Киев оружием. «Суть в том, что деньги, потраченные на покупку оружия, лучше использовать для содействия развитию в Украине, Африке, Азии, в самом ЕС, где многие люди сталкиваются с трудностями». Мюнхенская конференция по безопасности второй год подряд проходит без России. Мировые лидеры обсудили 17 февраля ситуацию на Украине. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Запад хотел попытался впечатлить президента России Владимира Путина год назад своим единством, но не смог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа высокопоставленных американских и европейских чиновников попыталась доказать на Мюнхенской конференции, что российская спецоперация на Украине представляет угрозу для всего мира, однако у них не оказалось для этого достаточно подтверждений. Об этом пишут журналисты английской газеты Financial Times. «Западные лидеры использовали собрание глобальных элит в Мюнхене, чтобы доказать, что [спецоперация на Украине] представляет угрозу не только для Европы, но и для всего мира. Было мало доказательств того, что их сообщение дошло до конца», — сообщает издание Financial Times. Выступая на Мюнхенской конференции вице-президент США Камала Харрис сказала, что «ни одна нация не находится в безопасности» в мире, где «одна страна может нарушать суверенитет и территориальную целостность другой». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вооруженный конфликт на Украине может коснуться Европу. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это будет проблемой для всех, если «в международных отношениях восторжествует закон сильнейшего». В частности, премьер-министра Намибии Саару Куугонгельва-Амадхилу призвала сосредоточиться на «решении проблемы, а не на перекладывании вины». Она предложила перестать накачивать Киев оружием. «Суть в том, что деньги, потраченные на покупку оружия, лучше использовать для содействия развитию в Украине, Африке, Азии, в самом ЕС, где многие люди сталкиваются с трудностями». Мюнхенская конференция по безопасности второй год подряд проходит без России. Мировые лидеры обсудили 17 февраля ситуацию на Украине. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Запад хотел попытался впечатлить президента России Владимира Путина год назад своим единством, но не смог.