Артист Гальцев приехал на отдых в Челябинскую область

20 февраля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Гальцев отдохнул на озере Зюраткуль и посетил комбинат «Магнезит» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сатку Челябинской области посетил актер и юморист Юрий Гальцев. В своих социальных сетях, он рассказал, как провел отдых на озере, посетил промышленный комбинат и социальные объекты района. «[Провел] незабываемые дни на озере Зюраткуль у моих близких друзей. Совместил отдых с посещением уникального комбината „Магнезит“. Меня поразили суперсовременный ледовый дворец, проекты ART-Сатка, IT-Куб и производство камней, которое станет основой музея камня», — рассказал Гальцев в своем telegram-канале. Артист поделился строчками своей песни. В ней он рассказал о школьных воспоминаниях. «Эту песню когда-то я написал о Сатке Челябинской области. В Челябинске посадка, еду к тебе, Сатка, вот уж стела показалась мне. Домики-домишки, помню, как мальчишкой я из школы шел в барак к себе», — рассказал Гальцев. Ранее Гальцев пригласил курганского губернатора Вадима Шумкова на беседу «без посредников» в своем telegram-канале. Спровоцировали это слухи о том, что власти отказались заплатить крупный гонорар актеру за выступление на юбилее региона.

Сатку Челябинской области посетил актер и юморист Юрий Гальцев. В своих социальных сетях, он рассказал, как провел отдых на озере, посетил промышленный комбинат и социальные объекты района. «[Провел] незабываемые дни на озере Зюраткуль у моих близких друзей. Совместил отдых с посещением уникального комбината „Магнезит“. Меня поразили суперсовременный ледовый дворец, проекты ART-Сатка, IT-Куб и производство камней, которое станет основой музея камня», — рассказал Гальцев в своем telegram-канале. Артист поделился строчками своей песни. В ней он рассказал о школьных воспоминаниях. «Эту песню когда-то я написал о Сатке Челябинской области. В Челябинске посадка, еду к тебе, Сатка, вот уж стела показалась мне. Домики-домишки, помню, как мальчишкой я из школы шел в барак к себе», — рассказал Гальцев. Ранее Гальцев пригласил курганского губернатора Вадима Шумкова на беседу «без посредников» в своем telegram-канале. Спровоцировали это слухи о том, что власти отказались заплатить крупный гонорар актеру за выступление на юбилее региона.