Стартовая цена лота упала с 7 млн 968 рублей до 4 млн 716 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске, втором по значимости городе Челябинской области, снизили цену на имущественный комплекс, где ранее был расположен бывший отдел полиции. Стартовая цена лота упала с 7 млн 968 рублей до 4 млн 716 тысяч рублей. Торги по продаже имущественного комплекса состоятся 21 апреля 2023 года, сообщается на сайте «ДОМ. РФ».

«21 апреля 2023 года состоятся торги по продаже находящегося в федеральной собственности объекта недвижимого имущества площадью 797,8 квадратных метров одновременно с находящимся в федеральной собственности земельным участком площадью 710,1 квадратных метров. На территории расположен объект недвижимого имущества по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, район орджоникидзевский, улица Ворошилова, 37а», — сообщается на сайте госкорпорации.

Имущественный комплекс находится в густонаселенном орджоникидзевском районе города Магнитогорск недалеко от многоэтажных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. На расстоянии 400 метров расположены остановка общественного транспорта. Дорога до центра города займет не более 15 минут.

Ранее «ДОМ.РФ» выставил на продажу объект, расположенный в орджоникидзевском районе города Магнитогорск, в котором проживает около 200 тысяч человек. К району относится большая часть левого берега Урала и часть правого. Географическое положение населенного пункта уникально, он расположен в двух частях света — Европе и Азии, разделяемых водохранилищем реки Урал.

Имущественный комплекс расположен в густонаселенном орджоникидзевском районе города Магнитогорск Фото: сайт «ДОМ.РФ»

На расстоянии 400 метров расположена остановка общественного транспорта Фото: сайт «ДОМ.РФ»

Стартовая цена лота с 22 сентября снизилась с 7 млн 968 рублей до 4 млн 716 тысяч рублей Фото: сайт «ДОМ.РФ»