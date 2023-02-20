В пермском городе на юбилей создают одежду с символикой «столицы доброты». Фото

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Презентация дизайнерской одежды Инны Королевы. Екатеринбург, швейная машинка, пошив одежды, модельер, мода, нитка, мастерская дизайнера инны королевой, швейная
Коллекция будет изготовлена ко Дню города Добрянки Фото:

В Добрянке (Пермский край) швейное производство INLI во главе с дизайнером Танзилей Карымовой начало создавать к 400-летнему юбилею города коллекцию одежды с символикой бренда города «Добрянка — столица доброты». Для сбора заказов на одежду производство открыло страницу на краудфандинговой площадке «Планета».

«Получили поддержку и вдохновение от вас на создание одежды с символикой бренда города „Добрянка — столица доброты“ и решили рискнуть, постараться вместе с вами запустить в производство три варианта макетов футболок, толстовок, худи, ветровок, парок с брендом города», — указано на странице швейного производства в соцсети «ВКонтакте».

В планах швейной фабрики — изготовить коллекцию в ограниченном количестве: столько, сколько поступит заказов. Собранная сумма будет потрачена на закупку и доставку тканей и фурнитуры, пошив изделий и зарплату швей. Изготовлена заказанная одежда будет к 400-летнему юбилею города Добрянка — к 20 июля. Футболку можно заказать за 1500 рублей, а изделия с длинными рукавами — за 2500 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский дизайнер, художник, создатель бренда «ЯЕСТЬ» Игорь Горячев создал новую коллекцию одежды к юбилею города «Пермь-300». Он хотел сделать так, чтобы эту одежду хотели покупать и носить, а не использовать в качестве сувенира.

Цвета будут разные, как и сами изделия: футболки, худи и т. д. А вот принтов с символикой — всего три варианта. Это — первый с круглыми символами и большой надписью
Это — второй вариант размещения принтов — более лаконичный
Третий вариант выглядит более спортивно
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В Добрянке (Пермский край) швейное производство INLI во главе с дизайнером Танзилей Карымовой начало создавать к 400-летнему юбилею города коллекцию одежды с символикой бренда города «Добрянка — столица доброты». Для сбора заказов на одежду производство открыло страницу на краудфандинговой площадке «Планета». «Получили поддержку и вдохновение от вас на создание одежды с символикой бренда города „Добрянка — столица доброты“ и решили рискнуть, постараться вместе с вами запустить в производство три варианта макетов футболок, толстовок, худи, ветровок, парок с брендом города», — указано на странице швейного производства в соцсети «ВКонтакте». В планах швейной фабрики — изготовить коллекцию в ограниченном количестве: столько, сколько поступит заказов. Собранная сумма будет потрачена на закупку и доставку тканей и фурнитуры, пошив изделий и зарплату швей. Изготовлена заказанная одежда будет к 400-летнему юбилею города Добрянка — к 20 июля. Футболку можно заказать за 1500 рублей, а изделия с длинными рукавами — за 2500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский дизайнер, художник, создатель бренда «ЯЕСТЬ» Игорь Горячев создал новую коллекцию одежды к юбилею города «Пермь-300». Он хотел сделать так, чтобы эту одежду хотели покупать и носить, а не использовать в качестве сувенира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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