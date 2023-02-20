Коллекция будет изготовлена ко Дню города Добрянки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Добрянке (Пермский край) швейное производство INLI во главе с дизайнером Танзилей Карымовой начало создавать к 400-летнему юбилею города коллекцию одежды с символикой бренда города «Добрянка — столица доброты». Для сбора заказов на одежду производство открыло страницу на краудфандинговой площадке «Планета».

«Получили поддержку и вдохновение от вас на создание одежды с символикой бренда города „Добрянка — столица доброты“ и решили рискнуть, постараться вместе с вами запустить в производство три варианта макетов футболок, толстовок, худи, ветровок, парок с брендом города», — указано на странице швейного производства в соцсети «ВКонтакте».

В планах швейной фабрики — изготовить коллекцию в ограниченном количестве: столько, сколько поступит заказов. Собранная сумма будет потрачена на закупку и доставку тканей и фурнитуры, пошив изделий и зарплату швей. Изготовлена заказанная одежда будет к 400-летнему юбилею города Добрянка — к 20 июля. Футболку можно заказать за 1500 рублей, а изделия с длинными рукавами — за 2500 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский дизайнер, художник, создатель бренда «ЯЕСТЬ» Игорь Горячев создал новую коллекцию одежды к юбилею города «Пермь-300». Он хотел сделать так, чтобы эту одежду хотели покупать и носить, а не использовать в качестве сувенира.

Цвета будут разные, как и сами изделия: футболки, худи и т. д. А вот принтов с символикой — всего три варианта. Это — первый с круглыми символами и большой надписью « INLI Швейное производство Пермский край Добрянка» / vk.com

Это — второй вариант размещения принтов — более лаконичный « INLI Швейное производство Пермский край Добрянка» / vk.com

Третий вариант выглядит более спортивно « INLI Швейное производство Пермский край Добрянка» / vk.com