В Добрянке (Пермский край) швейное производство INLI во главе с дизайнером Танзилей Карымовой начало создавать к 400-летнему юбилею города коллекцию одежды с символикой бренда города «Добрянка — столица доброты». Для сбора заказов на одежду производство открыло страницу на краудфандинговой площадке «Планета».
«Получили поддержку и вдохновение от вас на создание одежды с символикой бренда города „Добрянка — столица доброты“ и решили рискнуть, постараться вместе с вами запустить в производство три варианта макетов футболок, толстовок, худи, ветровок, парок с брендом города», — указано на странице швейного производства в соцсети «ВКонтакте».
В планах швейной фабрики — изготовить коллекцию в ограниченном количестве: столько, сколько поступит заказов. Собранная сумма будет потрачена на закупку и доставку тканей и фурнитуры, пошив изделий и зарплату швей. Изготовлена заказанная одежда будет к 400-летнему юбилею города Добрянка — к 20 июля. Футболку можно заказать за 1500 рублей, а изделия с длинными рукавами — за 2500 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермский дизайнер, художник, создатель бренда «ЯЕСТЬ» Игорь Горячев создал новую коллекцию одежды к юбилею города «Пермь-300». Он хотел сделать так, чтобы эту одежду хотели покупать и носить, а не использовать в качестве сувенира.
Цвета будут разные, как и сами изделия: футболки, худи и т. д. А вот принтов с символикой — всего три варианта. Это — первый с круглыми символами и большой надписью
« INLI Швейное производство Пермский край Добрянка» / vk.com
Это — второй вариант размещения принтов — более лаконичный
« INLI Швейное производство Пермский край Добрянка» / vk.com
Третий вариант выглядит более спортивно
« INLI Швейное производство Пермский край Добрянка» / vk.com
В Добрянке (Пермский край) швейное производство INLI во главе с дизайнером Танзилей Карымовой начало создавать к 400-летнему юбилею города коллекцию одежды с символикой бренда города «Добрянка — столица доброты». Для сбора заказов на одежду производство открыло страницу на краудфандинговой площадке «Планета». «Получили поддержку и вдохновение от вас на создание одежды с символикой бренда города „Добрянка — столица доброты“ и решили рискнуть, постараться вместе с вами запустить в производство три варианта макетов футболок, толстовок, худи, ветровок, парок с брендом города», — указано на странице швейного производства в соцсети «ВКонтакте». В планах швейной фабрики — изготовить коллекцию в ограниченном количестве: столько, сколько поступит заказов. Собранная сумма будет потрачена на закупку и доставку тканей и фурнитуры, пошив изделий и зарплату швей. Изготовлена заказанная одежда будет к 400-летнему юбилею города Добрянка — к 20 июля. Футболку можно заказать за 1500 рублей, а изделия с длинными рукавами — за 2500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский дизайнер, художник, создатель бренда «ЯЕСТЬ» Игорь Горячев создал новую коллекцию одежды к юбилею города «Пермь-300». Он хотел сделать так, чтобы эту одежду хотели покупать и носить, а не использовать в качестве сувенира.