20 февраля 2023

Выпускники челябинской школы отправили посылку однокласснику на зону СВО. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Персональную посылку отправят бойцу, который уже полгода находится на передовой Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области выпускники Акбашевской школы отправили посылку своему однокласснику, который участвует в специальной военной операции (СВО). Они собрали необходимые на фронте вещи и инструменты.

«Выпускники Акбашевской школы, 30 лет назад покинувшие ее стены, решили поддержать одноклассника, участвующего в военной спецоперации. Они собрали для него персональную посылку. В посылке все, необходимое бойцу на передовой: дождевик, бензопила, газовые баллончики, термос, небольшой набор инструментов», — сообщает «Аргаяш-Медиа».

Их одноклассник на зоне СВО уже полгода. Его школьные товарищи пожелали ему и другим бойцам скорее вернуться домой живыми.

Одноклассники собрали бойцу персональную посылку с продуктами и инструментами
Фото:

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В Аргаяшском районе Челябинской области выпускники Акбашевской школы отправили посылку своему однокласснику, который участвует в специальной военной операции (СВО). Они собрали необходимые на фронте вещи и инструменты. «Выпускники Акбашевской школы, 30 лет назад покинувшие ее стены, решили поддержать одноклассника, участвующего в военной спецоперации. Они собрали для него персональную посылку. В посылке все, необходимое бойцу на передовой: дождевик, бензопила, газовые баллончики, термос, небольшой набор инструментов», — сообщает «Аргаяш-Медиа». Их одноклассник на зоне СВО уже полгода. Его школьные товарищи пожелали ему и другим бойцам скорее вернуться домой живыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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