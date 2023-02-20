В Аргаяшском районе Челябинской области выпускники Акбашевской школы отправили посылку своему однокласснику, который участвует в специальной военной операции (СВО). Они собрали необходимые на фронте вещи и инструменты.
«Выпускники Акбашевской школы, 30 лет назад покинувшие ее стены, решили поддержать одноклассника, участвующего в военной спецоперации. Они собрали для него персональную посылку. В посылке все, необходимое бойцу на передовой: дождевик, бензопила, газовые баллончики, термос, небольшой набор инструментов», — сообщает «Аргаяш-Медиа».
Их одноклассник на зоне СВО уже полгода. Его школьные товарищи пожелали ему и другим бойцам скорее вернуться домой живыми.
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