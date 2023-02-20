Выпускники челябинской школы отправили посылку однокласснику на зону СВО. Фото

21 февраля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Персональную посылку отправят бойцу, который уже полгода находится на передовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области выпускники Акбашевской школы отправили посылку своему однокласснику, который участвует в специальной военной операции (СВО). Они собрали необходимые на фронте вещи и инструменты. «Выпускники Акбашевской школы, 30 лет назад покинувшие ее стены, решили поддержать одноклассника, участвующего в военной спецоперации. Они собрали для него персональную посылку. В посылке все, необходимое бойцу на передовой: дождевик, бензопила, газовые баллончики, термос, небольшой набор инструментов», — сообщает «Аргаяш-Медиа». Их одноклассник на зоне СВО уже полгода. Его школьные товарищи пожелали ему и другим бойцам скорее вернуться домой живыми. Одноклассники собрали бойцу персональную посылку с продуктами и инструментами Фото: «Аргаяш-Медиа», Эльвира Файзуллина

В Аргаяшском районе Челябинской области выпускники Акбашевской школы отправили посылку своему однокласснику, который участвует в специальной военной операции (СВО). Они собрали необходимые на фронте вещи и инструменты. «Выпускники Акбашевской школы, 30 лет назад покинувшие ее стены, решили поддержать одноклассника, участвующего в военной спецоперации. Они собрали для него персональную посылку. В посылке все, необходимое бойцу на передовой: дождевик, бензопила, газовые баллончики, термос, небольшой набор инструментов», — сообщает «Аргаяш-Медиа». Их одноклассник на зоне СВО уже полгода. Его школьные товарищи пожелали ему и другим бойцам скорее вернуться домой живыми.