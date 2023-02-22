Екатеринбуржец, который стрелял из пистолета, угрожает журналистам

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Жилец из дома на Умельцев ранее открывал стрельбу с балкона Фото:

Жилец дома на улице Умельцев, 9-А, на которого пожаловались соседи и о котором вышли публикации в СМИ, решил угрозами заставить журналистов замолчать. Мужчина позвонил в агентство URA.RU, назвал корреспондента «животным и мразью» и пообещал «найти и выдернуть ноги».

«Слышь, ты, животное, еще раз,… (блин), опубликуешь… (на фиг), я тебя найду, мразь, и ноги выдерну с корнями, поняла ты, мразь? Ты меня поняла или нет, животное?», — заявил корреспонденту мужчина.

Свое возмущение он связал с тем, что «его публикуют». При этом ранее в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию екатеринбуржец заявил, что не покидал пределов квартиры и не нарушал покой других людей.

На мужчину пожаловались жильцы дома 9-А на улице Умельцев. По их словам, мужчина не раз стрелял с балкона, а также разгуливал по подъезду с пистолетом. Обитатели высотки рассказали, что минувшей ночью мужчина вновь вел себя подозрительно: приходил в трусах к одной из квартир и стучал в дверь.

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Жилец дома на улице Умельцев, 9-А, на которого пожаловались соседи и о котором вышли публикации в СМИ, решил угрозами заставить журналистов замолчать. Мужчина позвонил в агентство URA.RU, назвал корреспондента «животным и мразью» и пообещал «найти и выдернуть ноги». «Слышь, ты, животное, еще раз,… (блин), опубликуешь… (на фиг), я тебя найду, мразь, и ноги выдерну с корнями, поняла ты, мразь? Ты меня поняла или нет, животное?», — заявил корреспонденту мужчина. Свое возмущение он связал с тем, что «его публикуют». При этом ранее в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию екатеринбуржец заявил, что не покидал пределов квартиры и не нарушал покой других людей. На мужчину пожаловались жильцы дома 9-А на улице Умельцев. По их словам, мужчина не раз стрелял с балкона, а также разгуливал по подъезду с пистолетом. Обитатели высотки рассказали, что минувшей ночью мужчина вновь вел себя подозрительно: приходил в трусах к одной из квартир и стучал в дверь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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