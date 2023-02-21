Поведение странного жильца не поддается объяснению (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель многоэтажки на улице Умельцев, 9-А в течение двух лет держит в страхе своих соседей. Мужчина несколько раз устраивал стрельбу из пистолета. Минувшей ночью он в очередной раз явился к одной из жительниц в трусах. Женщина рассказала URA.RU, что неадекватное поведение внушает ей опасения.

«Сначала он пришел в половине первого ночи, стучал в дверь и говорил что-то навроде: „я знаю, что ты дома“. Разумеется, я не открыла. Второй раз он явился в начале шестого утра. Был в одних шортах, уже не стучал, но долго стоял под дверью, прислушивался», — рассказала горожанка.

Из-за неадекватного соседа жильцы в свое время были вынуждены установить камеру в подъезде. Ее датчик срабатывает на движение, сообщение сразу поступает на телефон. Именно так екатеринбурженка и узнала, что под ее дверью стоит мужчина в трусах.

Корреспондент обратился за комментарием к предполагаемому нарушителю спокойствия. Александр заявил, что не покидал ночью своей квартиры.

Ранее на этого человека уже поступали жалобы от жильцов дома 9-А на улице Умельцев. По их словам, мужчина не раз устраивал стрельбу с балкона, однажды он разгуливал по подъезду в трусах и с пистолетом. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Жалобы в полицию, как говорят жильцы, пока не принесли никакого результата.

Какую цель преследует мужчина — неясно Фото: скрин с видео, предоставлено читателем URA.RU

Мужчина уверяет, что всю ночь провел у себя дома Фото: скрин с видео, предоставлено читателем URA.RU

Судя по кадрам, ночной гость долго изучал соседскую дверь Фото: скрин с видео, предоставлено читателем URA.RU