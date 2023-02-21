Глава Соликамска ездил на инаугурацию мэра Березников рейсовым автобусом

Автобус Евгений Самоуков оценил высоко Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае глава Соликамского округа Евгений Самоуков на церемонию вступления в должность своего коллеги из Березников Алексея Казаченко приехал на рейсовом автобусе. Опыт передвижения общественным транспортом между городами чиновник оценил положительно.

«На инаугурацию главы Березников Алексея Казаченко решил поехать на 141 маршруте. Был приятно удивлен: новый автобус, уютный и теплый салон, информационное табло, монитор. Добрался быстро и с комфортом», — пишет Самоуков в соцсетях.

Казаченко мэром Березников 13 февраля избрали депутаты городской думы. Ранее его кандидатуру согласовали в краевой администрации. Официальная церемония вступления в должность состоялась 21 февраля.