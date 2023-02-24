Момент стрельбы в сотрудника ОМОНа в центре Петербурга попал на видео

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, стрельба, ружье, огнестрельное оружие, ружье в руках, стрельба по мишени
Раненый из обреза оперативник будет представлен к госнаграде Фото:

Ранение сотрудника ОМОНа из обреза в центре Санкт-Петербурга попало на видео. После инцидента раненого оперативника госпитализировали. Сотрудник ОМОНа пытался задержать подозрительного мужчину, из-за чего получил ранение. За свой подвиг оперативник будет представлен к государственной награде.

Судя по кадрам видео, сотрудник ОМОНа пытался задержать подозрительного прохожего, в ответ на что по сотруднику ОМОНа открыли огонь. Самого оперативника представят к госнаграде, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Также в издании написали, что оперативник состоял в подразделении «Бастион» Главного управления Росгвардии Петербургу и Ленинградской области. В день происшествия сотрудник ОМОНа был при исполнении и нес службу по обеспечению безопасности граждан.

Ранее стало известно о том, что в центре Санкт-Петербурга мужчина ранил сотрудника ОМОНа из обреза в живот. Сейчас оперативник находится под наблюдением врачей, пишет «Ридус».

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Ранение сотрудника ОМОНа из обреза в центре Санкт-Петербурга попало на видео. После инцидента раненого оперативника госпитализировали. Сотрудник ОМОНа пытался задержать подозрительного мужчину, из-за чего получил ранение. За свой подвиг оперативник будет представлен к государственной награде. Судя по кадрам видео, сотрудник ОМОНа пытался задержать подозрительного прохожего, в ответ на что по сотруднику ОМОНа открыли огонь. Самого оперативника представят к госнаграде, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Также в издании написали, что оперативник состоял в подразделении «Бастион» Главного управления Росгвардии Петербургу и Ленинградской области. В день происшествия сотрудник ОМОНа был при исполнении и нес службу по обеспечению безопасности граждан. Ранее стало известно о том, что в центре Санкт-Петербурга мужчина ранил сотрудника ОМОНа из обреза в живот. Сейчас оперативник находится под наблюдением врачей, пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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