Момент стрельбы в сотрудника ОМОНа в центре Петербурга попал на видео

Ранение сотрудника ОМОНа из обреза в центре Санкт-Петербурга попало на видео. После инцидента раненого оперативника госпитализировали. Сотрудник ОМОНа пытался задержать подозрительного мужчину, из-за чего получил ранение. За свой подвиг оперативник будет представлен к государственной награде.
Судя по кадрам видео, сотрудник ОМОНа пытался задержать подозрительного прохожего, в ответ на что по сотруднику ОМОНа открыли огонь. Самого оперативника представят к госнаграде, сообщают «
Также в издании написали, что оперативник состоял в подразделении «Бастион» Главного управления Росгвардии Петербургу и Ленинградской области. В день происшествия сотрудник ОМОНа был при исполнении и нес службу по обеспечению безопасности граждан.
Ранее стало известно о том, что в центре Санкт-Петербурга мужчина ранил сотрудника ОМОНа из обреза в живот. Сейчас оперативник находится под наблюдением врачей, пишет «Ридус».
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