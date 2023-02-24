В России пройдет суд по делу о блокировке YouTube

Владимирская прокуратура потребовала заблокировать YouTube в России
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Прокуратура Владимира требует ограничить доступ к YouTube Фото:

Прокуратура Владимира потребовала заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. Иск с соответствующим требованием был подан в Ленинский городской суд города. Заседание суда назначено на 2 марта.

Обновлено в 20:53:

В прокуратуре Владимира опровергли намерение заблокировать YouTube. Там уточнили, что в иске шла речь об определенной информации.

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Прокуратура Владимира потребовала заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. Иск с соответствующим требованием был подан в Ленинский городской суд города. Заседание суда назначено на 2 марта. Обновлено в 20:53: В прокуратуре Владимира опровергли намерение заблокировать YouTube. Там уточнили, что в иске шла речь об определенной информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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