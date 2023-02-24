В России пройдет суд по делу о блокировке YouTube Владимирская прокуратура потребовала заблокировать YouTube в России 24 февраля 2023 в 20:22 Размер текста - 17 + Прокуратура Владимира требует ограничить доступ к YouTube Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Владимира потребовала заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. Иск с соответствующим требованием был подан в Ленинский городской суд города. Заседание суда назначено на 2 марта. Обновлено в 20:53: В прокуратуре Владимира опровергли намерение заблокировать YouTube. Там уточнили, что в иске шла речь об определенной информации. Прокуратура Владимира потребовала заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. Иск с соответствующим требованием был подан в Ленинский городской суд города. Заседание суда назначено на 2 марта. Обновлено в 20:53: В прокуратуре Владимира опровергли намерение заблокировать YouTube. Там уточнили, что в иске шла речь об определенной информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям