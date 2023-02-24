В России пройдет суд по делу о блокировке YouTube

Прокуратура Владимира требует ограничить доступ к YouTube
Прокуратура Владимира потребовала заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. Иск с соответствующим требованием был подан в Ленинский городской суд города. Заседание суда назначено на 2 марта.
Обновлено в 20:53:
В прокуратуре Владимира опровергли намерение заблокировать YouTube. Там уточнили, что в иске шла речь об определенной информации.
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