В прокуратуре Владимира опровергли желание заблокировать YouTube

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В иске против YouTube речь шла об определенной информации, размещенной на платформе, сказали в пресс-службе Фото:

Прокуратура Владимира опровергла намерение заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. В ведомстве заявили, что в иске речь шла не о полной блокировке платформы, а об определенной информации, размещенной на видеохостинге.

«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube в России. Иск был подан в Ленинский городской суд, а само заседание было назначено на 2 марта.

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Прокуратура Владимира опровергла намерение заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. В ведомстве заявили, что в иске речь шла не о полной блокировке платформы, а об определенной информации, размещенной на видеохостинге. «Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube в России. Иск был подан в Ленинский городской суд, а само заседание было назначено на 2 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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