В прокуратуре Владимира опровергли желание заблокировать YouTube

24 февраля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

В иске против YouTube речь шла об определенной информации, размещенной на платформе, сказали в пресс-службе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Владимира опровергла намерение заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. В ведомстве заявили, что в иске речь шла не о полной блокировке платформы, а об определенной информации, размещенной на видеохостинге. «Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube в России. Иск был подан в Ленинский городской суд, а само заседание было назначено на 2 марта.

Прокуратура Владимира опровергла намерение заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. В ведомстве заявили, что в иске речь шла не о полной блокировке платформы, а об определенной информации, размещенной на видеохостинге. «Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube в России. Иск был подан в Ленинский городской суд, а само заседание было назначено на 2 марта.