Столтенберг: НАТО будет следить за ядерным оружием в России 23 февраля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 + Йенс Столтенберг пообещал следить за Россией после приостановки ее участия в СНВ-3 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Отсутствие прозрачной системы сдерживания наращивания ядерных вооружений может привести к проблемам, поэтому НАТО собирается пристально следить за Россией после того как президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в договоре СНВ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Это опрометчивое решение, потому нам нужен контроль над вооружениями и нам нужна прозрачность», — заявил Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg. Он считает, что такой шаг России может привести к наращиванию ядерного потенциала. Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию России 21 февраля. В ходе своего выступления он объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что приостановка договора это ответ США по заслугам, передает «Национальная служба новостей». Отсутствие прозрачной системы сдерживания наращивания ядерных вооружений может привести к проблемам, поэтому НАТО собирается пристально следить за Россией после того как президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в договоре СНВ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Это опрометчивое решение, потому нам нужен контроль над вооружениями и нам нужна прозрачность», — заявил Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg. Он считает, что такой шаг России может привести к наращиванию ядерного потенциала. Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию России 21 февраля. В ходе своего выступления он объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что приостановка договора это ответ США по заслугам, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям