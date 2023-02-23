Столтенберг: НАТО будет следить за ядерным оружием в России

Отсутствие прозрачной системы сдерживания наращивания ядерных вооружений может привести к проблемам, поэтому НАТО собирается пристально следить за Россией после того как президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в договоре СНВ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Это опрометчивое решение, потому нам нужен контроль над вооружениями и нам нужна прозрачность», — заявил Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg. Он считает, что такой шаг России может привести к наращиванию ядерного потенциала.
Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию России 21 февраля. В ходе своего выступления он объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что приостановка договора это ответ США по заслугам, передает «Национальная служба новостей».
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Отсутствие прозрачной системы сдерживания наращивания ядерных вооружений может привести к проблемам, поэтому НАТО собирается пристально следить за Россией после того как президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в договоре СНВ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Это опрометчивое решение, потому нам нужен контроль над вооружениями и нам нужна прозрачность», — заявил Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg. Он считает, что такой шаг России может привести к наращиванию ядерного потенциала. Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию России 21 февраля. В ходе своего выступления он объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, передает телеканал 360. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что приостановка договора это ответ США по заслугам, передает «Национальная служба новостей».