Спасатели провели анализ воздуха помещений после обработки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске устранили сразу две химические угрозы в день в виде разлившихся ртути и кислотного дезсредства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В ходе замены входной двери в старом двухэтажном доме по улице Дегтярева рабочие обнаружили под дверной коробкой целлофановый пакет, запаянный кустарным способом. Пакет, упав на пол, лопнул, и из него высыпались характерные металлические шарики ртути», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели собрали порядка 50 граммов жидкой ртути, а также обработали периметр и замерили в воздухе пары ртути. Превышений не обнаружено.

В тот же вечер около 20:30 экстренные службы вызвали в супермаркет на улице 40 лет Победы, где в служебном помещении упала и разлилась пятилитровая емкость низкопенного кислотного дезсредства. «Даже пятилитровой емкости опасного вещества было достаточно, чтобы пары кислоты мгновенно заполнили помещение, создав угрозу для окружающих. Все покупатели и сотрудники магазина были эвакуированы, магазин на время проведения аварийно-спасательных работ закрыт», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Экстренные службы в спецкостюмах нейтрализовали кислоту гидрокарбонатом калия. Полученная пена была собрана в герметичные контейнеры.