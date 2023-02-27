Специалисты объяснили, почему екатеринбуржцам сложно вести бизнес за рубежом

Бизнес-клуб «Атланты»: екатеринбургским бизнесменам не хватает партнеров за рубежом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на совещании по туризму в Горно-Алтайске. Горно-Алтайск, смартфон, чиновник, бизнесмен, грибов александр
Каждый четвертый бизнесмен столкнулся с дефицитом проверенных партнеров Фото:

Чаще всего при работе за рубежом предприниматели из Екатеринбурга сталкиваются с отсутствием налаженных контактов. Такими выводами с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».

«Главными сложностями на зарубежных рынках для 30% бизнесменов представляются отсутствие налаженных контактов. Почти для каждого четвертого (24%) — дефицит проверенных партнеров и подрядчиков», — сказано в сообщении.

Также 24% опрошенных отметили проблемы с логистикой. Предприниматели понимают, что могут столкнуться с трудностями при оформлении документов (23%), наймом персонала (15%) и нехваткой знаний об особенностях рынка (10%).

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из Екатеринбурга собираются вложить от 5 до 50 млн рублей в бизнесы из стран Азии, СНГ и Латинской Америки. Четверть их них масштабируют свое дело за рубежом в течении трех лет.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Чаще всего при работе за рубежом предприниматели из Екатеринбурга сталкиваются с отсутствием налаженных контактов. Такими выводами с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты». «Главными сложностями на зарубежных рынках для 30% бизнесменов представляются отсутствие налаженных контактов. Почти для каждого четвертого (24%) — дефицит проверенных партнеров и подрядчиков», — сказано в сообщении. Также 24% опрошенных отметили проблемы с логистикой. Предприниматели понимают, что могут столкнуться с трудностями при оформлении документов (23%), наймом персонала (15%) и нехваткой знаний об особенностях рынка (10%). Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из Екатеринбурга собираются вложить от 5 до 50 млн рублей в бизнесы из стран Азии, СНГ и Латинской Америки. Четверть их них масштабируют свое дело за рубежом в течении трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...