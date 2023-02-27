Специалисты объяснили, почему екатеринбуржцам сложно вести бизнес за рубежом

Чаще всего при работе за рубежом предприниматели из Екатеринбурга сталкиваются с отсутствием налаженных контактов. Такими выводами с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».
«Главными сложностями на зарубежных рынках для 30% бизнесменов представляются отсутствие налаженных контактов. Почти для каждого четвертого (24%) — дефицит проверенных партнеров и подрядчиков», — сказано в сообщении.
Также 24% опрошенных отметили проблемы с логистикой. Предприниматели понимают, что могут столкнуться с трудностями при оформлении документов (23%), наймом персонала (15%) и нехваткой знаний об особенностях рынка (10%).
Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из Екатеринбурга собираются вложить от 5 до 50 млн рублей в бизнесы из стран Азии, СНГ и Латинской Америки. Четверть их них масштабируют свое дело за рубежом в течении трех лет.
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