Специалисты объяснили, почему екатеринбуржцам сложно вести бизнес за рубежом

Бизнес-клуб «Атланты»: екатеринбургским бизнесменам не хватает партнеров за рубежом

Каждый четвертый бизнесмен столкнулся с дефицитом проверенных партнеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чаще всего при работе за рубежом предприниматели из Екатеринбурга сталкиваются с отсутствием налаженных контактов. Такими выводами с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».

«Главными сложностями на зарубежных рынках для 30% бизнесменов представляются отсутствие налаженных контактов. Почти для каждого четвертого (24%) — дефицит проверенных партнеров и подрядчиков», — сказано в сообщении.

Также 24% опрошенных отметили проблемы с логистикой. Предприниматели понимают, что могут столкнуться с трудностями при оформлении документов (23%), наймом персонала (15%) и нехваткой знаний об особенностях рынка (10%).

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из Екатеринбурга собираются вложить от 5 до 50 млн рублей в бизнесы из стран Азии, СНГ и Латинской Америки. Четверть их них масштабируют свое дело за рубежом в течении трех лет.