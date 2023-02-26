Екатеринбургские бизнесмены перехитрили Европу

Предприниматели из Екатеринбурга переориентировались на Азию после введения санкций

Четверть бизнесменов из Екатеринбурга масштабируют свое дело за рубежом в течении трех лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприниматели из Екатеринбурга собираются вложить от 5 до 50 млн рублей в бизнесы из стран Азии, СНГ и Латинской Америки. Они делают ставку на широкий рынок сбыта и доступность ресурсов для ведения бизнеса в новых регионах. Их мнением с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».

«Порядка 70% екатеринбургских бизнесменов планируют масштабировать свое дело в 2023 году, четверть из которых выйдут на зарубежные рынки в течении ближайших трех лет. Самыми перспективными, открытыми к партнерству, по мнению предпринимателей, станут страны Азии, СНГ и Латинской Америки. Эти регионы привлекают, в первую очередь, широким рынком сбыта, доступностью ресурсов для ведения бизнеса и привлекательные налоговые льготы», — сказано в сообщении. Примечательно, что большинство бизнесменов (94%) не пугает отсутствие экспертизы по новым регионам.

Каждый третий предприниматель Екатеринбурга планирует инвестировать от 5 до 20 млн рублей в новые регионы. Каждый шестой — до 5 млн, а каждый десятый — от 20 до 50 млн.

По словам СЕО бизнес-клуба «Атлант» Олеси Сивач, владельцы компаний хотели бы найти новых партнеров, инвестиции на новом рынке, релоцировать бизнес и сохранить динамику развития своего предприятия. «Сегодня для бизнесменов особенно важно получать поддержку от единомышленников, обмениваться опытом и идеями. Мы верим, что, объединяясь в сообщества предприниматели смогут усилить друг друга», — сказала она.

Ранее URA.RU сообщало, что предпринимателя из Нижнего Тагила, задержали за границей, когда он отправился с семьей за границу. Поводом стало то, что компания бизнесмена помогла оборонному предприятию с оборудованием.