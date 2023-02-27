В Кремле назвали абсурдными санкции против не имеющих отношения к политике россиян

27 февраля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, что Запад не понимает, кого вносит в санкционные списки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Внесение в санкционные списки выдающихся российских деятелей абсурдно. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Запад не понимает, кого вносит в санкционные списки. «Это наше достояние. Внесение в какие-то санкционные списки не только его, но и других. [Татьяна] Москалькова, омбудсмен, которая занимается вопросами обмена пленными. Все это абсурдно. И видно, что записывают непонятно кого в санкции. Людей, не имеющих отношения к санкционной тематике, чтобы просто сформировать какие-то новые списки», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает журналист URA.RU. Он также отметил, что Запад испытывает дефицит россиян, на которых можно наложить санкции.

Внесение в санкционные списки выдающихся российских деятелей абсурдно. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Запад не понимает, кого вносит в санкционные списки. «Это наше достояние. Внесение в какие-то санкционные списки не только его, но и других. [Татьяна] Москалькова, омбудсмен, которая занимается вопросами обмена пленными. Все это абсурдно. И видно, что записывают непонятно кого в санкции. Людей, не имеющих отношения к санкционной тематике, чтобы просто сформировать какие-то новые списки», — заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает журналист URA.RU. Он также отметил, что Запад испытывает дефицит россиян, на которых можно наложить санкции.