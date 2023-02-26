26 февраля 2023

Пермским участникам СВО снизят комиссию за переводы денег и снятие наличных

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участники СВО смогут определить членов своей семьи, на которых будут распространяться сниженные комиссии Фото:
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Участникам СВО из Пермского края снизят или вообще отменят комиссии за операции перевода и снятия денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Пермскому краю.

«Банк России рекомендовал кредитным организациям снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих. Рекомендации касаются комиссий за переводы со счета мобилизованного или другого участника СВО членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов», — указано в пресс-релизе.

Предполагается, что участники СВО смогут определить членов своей семьи, на которых будут распространяться сниженные комиссии при переводе им денег со счета военнослужащего и их последующего снятия со счета. Также банкам порекомендовали разъяснять своим клиентам, как выгоднее переводить деньги. К примеру, через систему быстрых платежей.

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Участникам СВО из Пермского края снизят или вообще отменят комиссии за операции перевода и снятия денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Пермскому краю. «Банк России рекомендовал кредитным организациям снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих. Рекомендации касаются комиссий за переводы со счета мобилизованного или другого участника СВО членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов», — указано в пресс-релизе. Предполагается, что участники СВО смогут определить членов своей семьи, на которых будут распространяться сниженные комиссии при переводе им денег со счета военнослужащего и их последующего снятия со счета. Также банкам порекомендовали разъяснять своим клиентам, как выгоднее переводить деньги. К примеру, через систему быстрых платежей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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