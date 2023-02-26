В мобильной бане будет душевая с парной комнатами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмены Златоуста создадут мобильную баню для бойцов на фронте. Как URA.RU рассказали в пресс-службе движения «Наш Златоуст», объект будет иметь душевой и парильный отсеки.

«Мобильная баня будет с душевой и парилкой. Инициатор, предприниматель Андрей Казаков пригласил всех неравнодушных объединить усилия, чтобы как можно скорее построить объект и отправить на Донбасс», — сообщили URA.RU общественники.

В настоящее время организаторы на собранные пожертвования закупили профнастил. Его используют для обшивки основания бани. При участии мэрии Златоуста шасси под будущую баню предоставили в МУП «Автохозяйство». Компании «Арт-Строй» и «Златпечи» предоставили материалы и оказали другую поддержку. Инициаторам проекта требуются сантехника и ряд дополнительных комплектующих.

Как уточнили активисты, когда баня будет собрана, ее отправят в зону спецоперации. Объект призван улучшить бытовые условия бойцов.