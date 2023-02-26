26 февраля 2023

Бизнесмены Златоуста создадут мобильную баню для фронта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, баня, армия, военные, инструктаж, душевая, обмундирование, снабжение, экипировка, мобилизованные, материально-техническое обеспечение, смена белья, банный комплект, кунг
В мобильной бане будет душевая с парной комнатами Фото:

Бизнесмены Златоуста создадут мобильную баню для бойцов на фронте. Как URA.RU рассказали в пресс-службе движения «Наш Златоуст», объект будет иметь душевой и парильный отсеки.

«Мобильная баня будет с душевой и парилкой. Инициатор, предприниматель Андрей Казаков пригласил всех неравнодушных объединить усилия, чтобы как можно скорее построить объект и отправить на Донбасс», — сообщили URA.RU общественники.

В настоящее время организаторы на собранные пожертвования закупили профнастил. Его используют для обшивки основания бани. При участии мэрии Златоуста шасси под будущую баню предоставили в МУП «Автохозяйство». Компании «Арт-Строй» и «Златпечи» предоставили материалы и оказали другую поддержку. Инициаторам проекта требуются сантехника и ряд дополнительных комплектующих.

Как уточнили активисты, когда баня будет собрана, ее отправят в зону спецоперации. Объект призван улучшить бытовые условия бойцов.

Мобильная баня создается, чтобы отправиться в зону спецоперации
Фото:

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Бизнесмены Златоуста создадут мобильную баню для бойцов на фронте. Как URA.RU рассказали в пресс-службе движения «Наш Златоуст», объект будет иметь душевой и парильный отсеки. «Мобильная баня будет с душевой и парилкой. Инициатор, предприниматель Андрей Казаков пригласил всех неравнодушных объединить усилия, чтобы как можно скорее построить объект и отправить на Донбасс», — сообщили URA.RU общественники. В настоящее время организаторы на собранные пожертвования закупили профнастил. Его используют для обшивки основания бани. При участии мэрии Златоуста шасси под будущую баню предоставили в МУП «Автохозяйство». Компании «Арт-Строй» и «Златпечи» предоставили материалы и оказали другую поддержку. Инициаторам проекта требуются сантехника и ряд дополнительных комплектующих. Как уточнили активисты, когда баня будет собрана, ее отправят в зону спецоперации. Объект призван улучшить бытовые условия бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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