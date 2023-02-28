В Березниках ребенок упал с лестницы из-за рабочих и получил 200 тысяч

Жительница Березников отсудила 200 тысяч рублей у рабочих за перелом ноги у сына
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У ребенка диагностировали закрытый перелом ноги Фото:

Жительница Березников (Пермский край) отсудила у местного предпринимателя 200 тысяч рублей за травму своего сына. Ребенок спускался по разобранной подрядчиком лестнице, подвернул и сломал ногу, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу Б., в лице законного представителя Бубновой Татьяны Александровны, компенсацию морального вреда в сумме 200 000,00 рублей», — говорится на сайте суда. Решение Березниковского суда решил оспорить в краевом суде ответчик, но дело проиграл.

Предприниматель проводил ремонтные работы в одном из домов в Березниках по заказу мэрии. Строительная бригада подрядчика разобрала лестницу, ведущую от тротуара к подъезду, и асфальтовое полотно. При этом куски асфальты не были убраны и территория не была никак ограждена. Из-за это ребенок, который спускался по разобранной лестнице, подвернул ногу и получил закрытый перелом. Мальчик не мог ходить больше месяца.

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Жительница Березников (Пермский край) отсудила у местного предпринимателя 200 тысяч рублей за травму своего сына. Ребенок спускался по разобранной подрядчиком лестнице, подвернул и сломал ногу, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу Б., в лице законного представителя Бубновой Татьяны Александровны, компенсацию морального вреда в сумме 200 000,00 рублей», — говорится на сайте суда. Решение Березниковского суда решил оспорить в краевом суде ответчик, но дело проиграл. Предприниматель проводил ремонтные работы в одном из домов в Березниках по заказу мэрии. Строительная бригада подрядчика разобрала лестницу, ведущую от тротуара к подъезду, и асфальтовое полотно. При этом куски асфальты не были убраны и территория не была никак ограждена. Из-за это ребенок, который спускался по разобранной лестнице, подвернул ногу и получил закрытый перелом. Мальчик не мог ходить больше месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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