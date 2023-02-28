Сотрудники ФСБ придут на челябинский горнолыжный курорт

По факту незаконного выделения земель челябинскому ГЛК «Аджигардак» возбуждено уголовное дело

Следователи продолжат изучать сделку по приобретению земли на горнолыжном курорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По материалам Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области при содействии УФСБ следственным отделом Аши СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным URA.RU, речь идет о нарушениях, допущенных приобретателями при покупке земельных участков под горнолыжный курорт «Аджигардак».

«Дело возбуждено по факту незаконного приобретения двух земельных участков с расположенными на них некапитальными объектами без проведения торгов по льготной цене. Преступные действия неустановленных лиц повлекли ущерб местному бюджету в размере не менее 5,4 млн. рублей», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале КСП.

В ведомстве заявили, что это уже второе уголовное дело, возбужденное по материалам КСП, связанное с выделением этих земель. Первое дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было возбуждено в мае 2022 года. Тогда неправомерные действия должностных лиц администрации района повлекли ущерб местному бюджету в размере не менее 2,9 млн. рублей.