28 февраля 2023

Сотрудники ФСБ придут на челябинский горнолыжный курорт

По факту незаконного выделения земель челябинскому ГЛК «Аджигардак» возбуждено уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, подъемник, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжники, курорт
Следователи продолжат изучать сделку по приобретению земли на горнолыжном курорте Фото:

По материалам Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области при содействии УФСБ следственным отделом Аши СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным URA.RU, речь идет о нарушениях, допущенных приобретателями при покупке земельных участков под горнолыжный курорт «Аджигардак».

«Дело возбуждено по факту незаконного приобретения двух земельных участков с расположенными на них некапитальными объектами без проведения торгов по льготной цене. Преступные действия неустановленных лиц повлекли ущерб местному бюджету в размере не менее 5,4 млн. рублей», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале КСП.

В ведомстве заявили, что это уже второе уголовное дело, возбужденное по материалам КСП, связанное с выделением этих земель. Первое дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было возбуждено в мае 2022 года. Тогда неправомерные действия должностных лиц администрации района повлекли ущерб местному бюджету в размере не менее 2,9 млн. рублей.

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По материалам Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области при содействии УФСБ следственным отделом Аши СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным URA.RU, речь идет о нарушениях, допущенных приобретателями при покупке земельных участков под горнолыжный курорт «Аджигардак». «Дело возбуждено по факту незаконного приобретения двух земельных участков с расположенными на них некапитальными объектами без проведения торгов по льготной цене. Преступные действия неустановленных лиц повлекли ущерб местному бюджету в размере не менее 5,4 млн. рублей», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале КСП. В ведомстве заявили, что это уже второе уголовное дело, возбужденное по материалам КСП, связанное с выделением этих земель. Первое дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) было возбуждено в мае 2022 года. Тогда неправомерные действия должностных лиц администрации района повлекли ущерб местному бюджету в размере не менее 2,9 млн. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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