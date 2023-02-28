Житель Калининграда пытался продать в ХМАО несуществующие запчасти

Житель ХМАО потерял деньги при покупке запчастей в интернете Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прокуратура в ХМАО завела уголовное дело на жителя Калининграда из-за мошенничества при продаже автозапчастей в интернете. На сайте ведомства указано, что обвиняемый обманул жителя Нефтеюганска, который пытался купить у мошенника несуществующие товары: югорчанин перечислил деньги, но не получил купленный товар.

«Обвиняемый разместил в сети Интернет фиктивное объявление о продаже автозапчастей, он не имел соответствующих товаров в собственности и не намеревался направлять их покупателям. Житель Нефтеюганска, просмотрев объявления, решил приобрести необходимые автозапчасти, не подозревая о преступных намерениях злоумышленника, осуществил несколько переводов денежных средств на его банковскую карту, так и не получив ожидаемого товара», — указано в пресс-релизе прокуратуры.

Обманом мошенник получил от покупателя порядка 30 тыс рублей. Житель Калининграда признал свою вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело для рассмотрения в суде.

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