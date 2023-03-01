Екатеринбурженка на внедорожнике сбила ребенка, перебегавшего дорогу на красный. Фото

01 марта 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Авария произошла возле дома на улице Опалихинская, 27 в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге женщина за рулем Toyota Land Cruiser сбила девятилетнего мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, его доставили в больницу с травмами головы», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло 1 марта примерно в 18 часов возле дома на улице Опалихинская, 27. По словам водителя внедорожника, ребенок внезапно выбежал на дорогу, женщина экстренно затормозила, однако избежать аварии не удалось. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге женщина за рулем Toyota Land Cruiser сбила девятилетнего мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, его доставили в больницу с травмами головы», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло 1 марта примерно в 18 часов возле дома на улице Опалихинская, 27. По словам водителя внедорожника, ребенок внезапно выбежал на дорогу, женщина экстренно затормозила, однако избежать аварии не удалось.