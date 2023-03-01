Екатеринбурженка на внедорожнике сбила ребенка, перебегавшего дорогу на красный. Фото

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Авария произошла возле дома на улице Опалихинская, 27 в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге женщина за рулем Toyota Land Cruiser сбила девятилетнего мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, его доставили в больницу с травмами головы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло 1 марта примерно в 18 часов возле дома на улице Опалихинская, 27. По словам водителя внедорожника, ребенок внезапно выбежал на дорогу, женщина экстренно затормозила, однако избежать аварии не удалось.

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В Екатеринбурге женщина за рулем Toyota Land Cruiser сбила девятилетнего мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, его доставили в больницу с травмами головы», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло 1 марта примерно в 18 часов возле дома на улице Опалихинская, 27. По словам водителя внедорожника, ребенок внезапно выбежал на дорогу, женщина экстренно затормозила, однако избежать аварии не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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